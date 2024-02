Endrick desperdiça pênalti, Brasil perde para o Paraguai e se complica no Pré-Olímpico

A- A+

O Brasil abusou de perder chances e foi castigado com uma derrota por 1x0 para o Paraguai, nesta segunda (5), na Venezuela, pela fase final do Pré-Olímpico. O resultado complica a situação da equipe, já que só garantem vaga para os Jogos de Paris 2024 os dois primeiros colocados. Os comandados de Ramon Menezes voltam a campo na quinta, às 20h, contra a Venezuela.

O Paraguai montou um esquema para fechar os espaços pelo meio, mas ainda assim foi o Brasil quem quase abriu o placar. Endrick saiu na cara do gol, driblou o goleiro, mas ficou sem ângulo e errou o passe para John Kennedy.





Pênalti desperdiçado

Aos 25, novamente Endrick teve nos pés a chance de marcar. Mais uma vez, faltou capricho. O centroavante foi derrubado na área. Pênalti que ele mesmo cobrou, batendo mal, no meio, parando no goleiro González. Do outro lado, Mycael salvou os brasileiros em cabeçada de Pérez.

Antes do intervalo, Brasil e Paraguai tiveram, cada um, a oportunidade de ir ao intervalo em vantagem. No lado verde e amarelo, Endrick ganhou da marcação e ficou na cara do gol. O centroavante deixou Kennedy de frente para a meta. O problema é que o camisa 19 mandou para fora.

No lado paraguaio, não houve vacilo. Após escanteio, a bola sobrou na área para Peralta se antecipar ao goleiro e fazer 1x0.

O Brasil voltou melhor para a segunda etapa, mas tinha o relógio como inimigo. Gabriel Pec e Marquinhos foram acionados no segundo tempo para aumentar a velocidade do time, mas por vezes o que se viu foi a pressa impedindo uma construção mais lúcida das jogadas.

Na base do abafa, o Brasil tentou ao menos o gol que evitaria a derrota. Na melhor das chances, Lucas Fasson subiu alto, mas cabeceou para fora.

Fora da fase final

O meia Marlon Gomes sofreu uma fratura de fíbula esquerda (confirmada por exame de imagem) após contusão no final do jogo entre Brasil e Venezuela, na última quinta-feira (1º), em Caracas. De acordo com avaliação do médico da Seleção Brasileira no Pré-Olímpico, Gustavo Dutra, o atleta não terá mais condições de atuar na competição.

