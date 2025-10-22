A- A+

FUTEBOL Endrick deve ser emprestado pelo Real Madrid ao futebol da França ou Itália O brasileiro não tinha a intenção de deixar o Real Madrid, mas pediu para ser emprestado após acumular partidas no banco de reservas

Ao que tudo indica, Endrick não deve permanecer no Real Madrid e pode ser emprestado na próxima janela de transferências do futebol europeu, em janeiro. O atacante revelado no Palmeiras pediu para ser cedido a outro time e o caminho do jovem de 19 anos deve ser a França ou a Itália.

Endrick ainda não jogou na temporada 2025/26. O brasileiro não tinha a intenção de deixar o Real Madrid, mas pediu para ser emprestado após acumular partidas no banco de reservas. O atacante quer ganhar minutos em campo e aumentar as suas chances de convocação pela seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

O principal interessado em Endrick é o Olympique de Marselha, da França. Segundo a rádio francesa RMC Sport, o clube entrou em contato com o Real Madrid para saber das condições da negociação e pode fazer uma proposta para receber o atleta por empréstimo em janeiro. Os franceses apostam justamente na vontade do brasileiro em ganhar minutos.

Portais de notícia da Espanha também ligaram Endrick ao Paris Saint-Germain, cujo treinador, Luis Enrique, é fã do brasileiro. De acordo com o portal Okdiario, o clube parisiense estaria disposto a dobrar o salário do atacante para fechar um acordo, mas o Real Madrid descarta uma negociação em definitivo. Em contrapartida, o técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, toparia uma troca do jovem pelo meia Fabián Ruiz, de 29 anos.

Outro clube que estaria monitorando a situação de Endrick é a Juventus. Assim como o PSG, o clube italiano também estaria disposto a aumentar o salário do brasileiro, como informou o jornalista italiano especializado no mercado de transferências Matteo Moretto. A imprensa local também já apontou a Roma como um dos interessados no negócio.

Um eventual negócio com clubes da Premier League é considerado distante, mas não está descartado. O site português A Bola colocou o jogador na mira do Manchester United, time em que joga também o brasileiro Matheus Cunha. Outras equipes inglesas de olho no atleta seriam West Ham, Aston Villa, Newcastle e Tottenham.

Apesar da animação dos palmeirenses com a notícia de que o Real aceitaria emprestar Endrick, um retorno ao Brasil está descartado por ora. O clube alviverde negociou o jogador em 2022 por um valor fixo de 35 milhões de euros (R$ 199 milhões) e está atento a outros valores que ainda pode receber pela negociação. Os paulistas já ganharam outros 545 mil euros (R$ 3,32 milhões) por metas alcançadas pelo jogador e ainda há possibilidade de o jovem render um bônus de mais 12 milhões de euros até o fim do contrato.

Endrick soma sete gols em apenas 847 minutos pelo Real Madrid. O titular da posição é o astro francês Kylian Mbappé e o técnico Xabi Alonso vem utilizando o prata da casa Gonzalo Garcia, destaque no Mundial de Clubes da Fifa, como substituto imediato.



Veja também