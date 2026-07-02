Endrick é chamado de ícone da Geração Z por jornal espanhol: 'Fenômeno só comparado a Yamal'
O brasileiro tem sido um dos nomes mais falados entre os torcedores brasileiros nesta Copa do Mundo
O jornal espanhol "As" destacou o impacto e a influência que Endrick, de apenas 19 anos, tem na seleção brasileira. O veículo de comunicação chamou a atenção para as repercussões causadas pelo jogador, sobretudo entre a população mais jovem.
Nesse contexto, o "As" comparou o brasileiro ao espanhol Lamine Yamal, que possui 18 anos e também causa enorme furor entre os torcedores. Para o jornal, ambos são "fenômenos".
"Os atacantes Endrick e Lamine Yamal são as grandes figuras do momento para a Geração Z. Tudo o que fazem, gesticulam ou comentam viram tema de conversa. Marcam tendências, seja por suas comemorações, roupa que usam ou um simples corte de cabelo. Seus ídolos e preferências acabam refletindo em crianças e adolescentes, que adotam muitos de seus hábitos", disse o "As".
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"Com apenas 19 anos, Endrick tornou-se o nome do momento no Brasil, capaz de mobilizar não apenas seus próprios patrocinadores, como também marcas que aproveitam sua popularidade para ativar campanhas", destacou.
Nessa Copa do Mundo, Endrick não atuou na partida de estreia do Brasil, diante do Marrocos. Mas, a partir da segunda rodada da fase de grupos, no duelo contra o Haiti, começou a ser aproveitado pelo técnico Carlo Ancelotti.
"Seu nome passou a dominar as conversas entre amigos, nas casas, bares e escritórios por todo o país", prosseguiu o jornal espanhol.
"Nos últimos quinze dias foi o jogador da seleção brasileira que mais seguidores ganhou nas redes sociais, com cerca de quatro milhões de novos seguidores, superando, inclusive, Neymar e Vinícius Júnior. Durante a última semana, também foi o segundo jogador mais buscado no Google, somente atrás de Neymar. Depois da estreia do Brasil na Copa do Mundo, passou a ocupar o primeiro lugar entre as buscas, junto do treinador Carlo Ancelotti", afirmou o periódico.
O veículo de comunicação traçou um paralelo com Lamine Yamal, grande revelação do futebol espanhol, que também gera impacto expressivo entre torcedores no país europeu e no mundo.