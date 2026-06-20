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Seleção Brasileira Endrick é elogiado por imprensa espanhola após atuação contra o Haiti: 'Gênio de Taguatinga' Após o duelo, o jornalista Joel del Río, do Marca, pontuou a cobrança dos brasileiros pela entrada do atacante e o clima no estádio Lincoln Financial Field quando foi acionado pelo técnico Carlo Ancelotti

Filadélfia, 20 (AE) - O jovem Endrick foi acionado durante o segundo tempo da partida contra o Haiti, na noite desta sexta-feira (19), e mesmo com poucos minutos em campo, recebeu elogios da torcida e da imprensa. Em Madri, dois portais destacaram a presença do atacante na vitória por 3 a 0 pela segunda rodada da Copa do Mundo.

Após o duelo, o jornalista Joel del Río, do Marca, pontuou a cobrança dos brasileiros pela entrada do atacante e o clima no estádio Lincoln Financial Field quando foi acionado pelo técnico Carlo Ancelotti.

"Aos 68 minutos, o pandemônio tomou conta da torcida. E não foi um gol… nem o retorno de Neymar. Era a vez de Endrick estrear em Copas do Mundo. E o pandemônio varreu a torcida com três ovações de pé. A primeira veio quando ele foi chamado à lateral do campo pela comissão técnica, a segunda quando pisou no gramado pela primeira vez… e a terceira quando o telão mostrou o rosto".

Na análise, o portal também destacou o gol anulado aos 32 minutos do segundo tempo. O atacante do Real Madrid-ESP foi às redes com pouco mais de dez minutos em campo, mas a arbitragem assinalou impedimento e acabou com a alegria dos brasileiros.

"Com o gol anulado, Endrick explodiu de alegria, sem saber que o bandeirinha tinha outros planos para ele. Mas talvez isso fosse o de menos. Uma estreia e a garantia de que ele estará pronto sempre que Carlo precisar. E o clamor é claro: todos querem o número 19". "Endrick tem algo especial, e é óbvio".

O portal As também fez uma avaliação positiva do atacante. Inclusive, o jornalista Eduardo Burgos Rodríguez, o descreveu como "gênio de Taguatinga", uma referência ao local onde Endrick nasceu, no Distrito Federal.

"O gênio de Taguatinga jogou seus primeiros minutos em Copas do Mundo em uma estreia espetacular. Ele entrou em campo e revolucionou o jogo, chegando a marcar um gol anulado que pareceu pura glória. Ele almeja o topo, ser titular, mas mantém os pés no chão. Sua prioridade é ajudar o Brasil a conquistar a sexta estrela".

A seleção brasileira retorna aos gramados na próxima quarta-feira (24), diante da Escócia, às 19h, no Hard Rock Stadium. O time precisa da vitória e, possivelmente, um bom saldo de gols para garantir a primeira colocação do grupo C. Marrocos e Haiti se enfrentam no mesmo horário, no Mercedes-Benz Stadium.

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