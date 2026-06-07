A- A+

copa do mundo Endrick é elogiado por imprensa internacional após gol pelo Brasil O portal AS exaltou o jovem de 19 anos e pontuou a disputa por uma vaga entre os onze iniciais

Cleveland, 07 (AE) - O atacante Endrick recebeu diversos elogios da imprensa internacional após o gol marcado na vitória diante do Egito, por 2 a 1, no último amistoso antes da disputa da Copa do Mundo, realizado na noite deste sábado (07). Acionado no intervalo, o jovem teve boa participação no duelo e se candidata para uma vaga no time titular de Carlo Ancelotti.



Sediado em Madrid, o portal AS exaltou o jovem de 19 anos e pontuou a disputa por uma vaga entre os onze iniciais. No texto assinado pelo jornalista Héctor Perez, o atacante é descrito como "voraz".

"O atacante do Real Madrid, voraz como sempre quando entra em campo, apareceu na área para aproveitar uma bola perdida que acabou no fundo da rede. Mandando uma mensagem clara em sua busca por uma vaga no time titular. Um gol que, no fim das contas, deu a vitória ao Brasil".





Já o site Marca, também da capital espanhola, pontuou o problema para o técnico italiano definir o ataque titular do Brasil. Na análise do jornalista Joel del Río, Endrick entrou definitivamente na briga por uma vaga na equipe.



"Agora, Endrick parece determinado a fazer mais do que isso. Ele quer lutar por uma vaga no time titular. Porque no último amistoso antes da Copa do Mundo, enquanto Ancelotti testava opções como Igor Thiago, o jovem atacante acabou roubando a cena O plano era testar diferentes formações. O resultado foi bem diferente. Endrick bateu na porta novamente. E desta vez, ele o fez com força".



No L’Équipe, da França, o jornalista Eric Frosio destacou a atuação do centroavante e fez uma menção ao volante Danilo, que também entrou no segundo tempo.



"Após o intervalo, Carlo Ancelotti fez oito alterações, com destaque para as entradas do dinâmico Danilo e do destemido Endrick, que marcou apenas seis minutos depois de entrar em campo, após uma bela jogada de Raphinha".

Veja também