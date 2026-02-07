A- A+

FUTEBOL FRANCÊS Endrick é expulso pela segunda vez na carreira, mas Lyon vence 12º jogo consecutivo Além da expulsão, o jovem não teve destaque, dando apenas um chute ao gol e realizando 13 passes durante os 61 minutos que ficou em campo

O atacante Endrick viveu uma noite turbulenta com a camisa do Lyon neste sábado, após ser expulso pela segunda vez na carreira. Mesmo assim, o clube comandado pelo português Paulo Fonseca derrotou o Nantes, por 1 a 0, no Stade de la Beaujoire, pelo Campeonato Francês.

Em alta desde que chegou na França, o jovem brasileiro recebeu o primeiro amarelo ainda aos 1 minuto e 30 segundos de jogo. Na segunda etapa, quando seu time já vencia o embate, o atacante se envolveu em um lance com o meia Dehmaine Tabibou. O árbitro Mathieu Vernice mostrou o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho para o ex-palmeirense.

No entanto, o VAR foi acionado e apontou que Endrick agrediu o meio-campo francês. O árbitro apontou que estava retirando o segundo cartão amarelo e mostrou o vermelho direto para o brasileiro, que teve de acompanhar o restante da partida do vestiário.

Além da expulsão, o jovem não teve destaque, dando apenas um chute ao gol e realizando 13 passes durante os 61 minutos que ficou em campo. Vale lembrar que, desde que foi oficializado pelo clube, o atacante já realizou seis partidas e anotou cinco gols, dando uma assistência.

Antes disso, o atleta recebeu a punição apenas uma vez na carreira, pelo Real Madrid, em dezembro do ano passado, após reclamar da arbitragem em um duelo contra o Celta de Vigo, pela La Liga. Curiosamente, o jogador não chegou a entrar em campo naquele dia.

O time do Lyon marcou o gol aos 25 minutos do primeiro tempo, nos pés do tcheco Pavel Sulc, que aproveitou para desviar o chute de Afonso Moreira. A equipe visitante segurou o placar até o final e chegou à 12ª vitória consecutiva e se manteve entre os líderes do Campeonato Francês, na terceira colocação.

Sem poder contar com seu camisa 9, o time de Paulo Fonseca encara o Nice, no próximo domingo, também pela liga nacional. O jogo ocorre no Groupama Stadium, em Lyon.

