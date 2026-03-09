A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Endrick é vaiado por torcedores do Lyon após atuação discreta e vive primeira reserva na França Atacante brasileiro entrou no segundo tempo contra o Paris FC e teve atuação apagada

O atacante brasileiro Endrick, emprestado pelo Real Madrid ao Olympique de Lyon, viveu um momento delicado em sua passagem pelo futebol francês. O jovem de 19 anos começou no banco pela primeira vez desde que chegou ao clube e acabou sendo alvo de vaias da torcida após uma atuação apagada no empate com o Paris FC, pela Ligue 1.

Endrick entrou em campo aos 65 minutos, logo após o gol do time parisiense. No entanto, a participação do atacante não conseguiu mudar o rumo da partida. Em alguns momentos, o brasileiro demonstrou pouca intensidade na marcação e acabou sendo vaiado no Groupama Stadium após arriscar um chute de longa distância em posição considerada desfavorável.

O momento marca o primeiro período de instabilidade do jogador desde sua chegada ao clube francês. Endrick vinha de quatro partidas sem marcar, embora tenha dado uma assistência para Corentin Tolisso na derrota para o Olympique de Marselha dias antes.

O técnico do Lyon, Paulo Fonseca, saiu em defesa do jovem brasileiro e classificou as críticas como exageradas. Segundo ele, a adaptação tática do atacante ainda está em andamento.

— Quando Endrick marca, dizem que jogou muito bem. Quando não marca, as críticas são muito duras — afirmou o treinador.

Fonseca explicou que o novo esquema da equipe, com dois atacantes, exige movimentos diferentes do brasileiro, que costuma recuar para participar da construção das jogadas.

— Ele sempre quer a bola e às vezes recua para ajudar na construção, quando o que queremos é que ele ataque o espaço nas costas da defesa. Mas isso é normal para um jogador de 19 anos — analisou.

Apesar do momento irregular, Endrick chegou a receber recentemente o prêmio de melhor jogador do mês da Ligue 1, reconhecimento que ajudou a consolidar seu impacto inicial no clube francês.

