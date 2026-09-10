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Futebol Endrick e Vitor Reis celebram convocação para seleção brasileira: "Grande responsabilidade" Jovens estão entre os 26 jogadores chamados por Ancelotti para os amistosos contra Austrália e Índia

O atacante Endrick, do Real Madrid, e o zagueiro Vitor Reis, do Manchester City, comemoraram a convocação para a seleção brasileira para os primeiros compromissos do novo ciclo rumo à Copa do Mundo de 2030.

Os dois jovens estão entre os 26 jogadores chamados por Carlo Ancelotti para os amistosos contra Austrália e Índia.

Vitor Reis, que voltou ao time inglês nesta temporada após um período de empréstimo para o Girona-ESP, destacou a importância de voltar a representar o Brasil e afirmou que pretende aproveitar cada oportunidade com a equipe de Carlo Ancelotti.

— Ser chamado para a seleção brasileira é sempre algo muito especial e que representa muito para mim, para a minha família e para todos que fazem parte da minha vida. Venho trabalhando muito. Começar esse novo ciclo com a seleção é uma grande responsabilidade e uma motivação enorme. Vou aproveitar cada treino, cada oportunidade e trabalhar para estar sempre à altura de vestir essa camisa — declarou.







Endrick, por sua vez, celebrou mais uma convocação para a equipe principal e falou sobre a expectativa de voltar a entrar em campo com a camisa brasileira.

O atacante de 20 anos do Real Madrid esteve na última Copa do Mundo, onde o Brasil foi eliminado nas oitavas de final para a Noruega.

— Muito feliz por ser chamado novamente. Não vejo a hora de voltar a jogar pela seleção. Com o Brasil, todo jogo é histórico, e a gente precisa entrar em campo com a vontade de vencer maior do que qualquer outra coisa — afirmou.

A lista de Carlo Ancelotti apresenta uma forte renovação em relação ao elenco que disputou o último Mundial, com média de idade de 24,4 anos entre os 26 jogadores.

Dos atletas que estiveram na Copa, apenas nove permaneceram na relação atual: Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Danilo, Bruno Guimarães, Endrick, Raphinha, Rayan e Vinicius Junior.

Entre os 26 convocados, oito ainda não haviam sido chamados para a seleção principal: Pedro Morisco, Otávio, Arthur Dias, Jair, Matheuzinho, Mauro Júnior, Breno Bidon e Gabriel Bontempo.

O Corinthians é o clube com mais representantes, com Hugo Souza, Matheuzinho e Breno Bidon. Flamengo, Chelsea e Real Madrid aparecem na sequência, com dois jogadores cada.

A seleção brasileira enfrentará a Austrália duas vezes no fim de setembro. O primeiro duelo será no dia 25, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. Quatro dias depois, em 29 de setembro, as equipes voltam a se enfrentar no Suncorp Stadium, em Brisbane.

Depois, no dia 3 de outubro, o Brasil terá pela frente a Índia, em um confronto inédito. A partida será disputada no Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, conhecido como Estádio Salt Lake, em Calcutá.

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