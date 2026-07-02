A- A+

Futebol Endrick elogia Ancelotti, ressalta amizade com Rayan e cita aprendizados com Neymar na Seleção Atacante de 19 anos trabalhou com o técnico no Real Madrid e destacou encaixe da equipe após chegada do italiano

Uma das brincadeiras mais frequentes que os torcedores da Seleção Brasileira fazem nas redes sociais é de que o técnico Carlo Ancelotti não gosta do atacante Endrick e que, por isso, tem deixado o jogador no banco de reservas na Copa do Mundo. Mas, nas palavras do próprio jovem de 19 anos, a relação, construída ainda durante o período em que trabalharam juntos no Real Madrid, é das melhores. Baseada na paciência e na confiança de esperar o “momento certo”.

Relação

“A convivência é maravilhosa. Ele foi o meu primeiro treinador quando eu cheguei à Europa. Foi uma experiência incrível e pude aprender bastante coisa com ele e com o staff dele. Fico agradecido e aqui na Seleção não é diferente. Não teria encaixe melhor do que ter Ancelotti como treinador do Brasil para fazer o grupo evoluir cada vez mais”, iniciou, rechaçando incômodo em ainda não ter começado jogando pela Seleção sob o comando do italiano.

“Na minha primeira temporada com o Mister no Real, eu joguei muito, entrando praticamente em todos os jogos. Ele sempre falava que o meu momento ia chegar e na Copa do Rei foi onde ele me colocou mais. Eu iniciei em quase todas as partidas e pude ajudar a equipe com gols. Sempre fiquei tranquilo. O Mister é um dos treinadores mais vitoriosos do futebol, um dos melhores do mundo e sabe o que fazer”, concluiu.

Na Seleção, Endrick é próximo de nomes como Igor Thiago e Rayan. O segundo, também de 19 anos, é um conhecido desde a época dos torneios de base. “Estava vendo umas fotos (com Rayan) em que estávamos jogando a Go Cup, em 2017. A gente também se enfrentou na Copa do Brasil sub-17. Estamos nesse ciclo de amizade, conversando bastante. A gente não imaginava estar aqui aos 19 anos. Vamos fazer de tudo para entrar e ajudar o time porque é uma vitória estar aqui e temos de fazer por merecer. Pude ajudar a Seleção no último jogo e Rayan já está fazendo isso no time titular”, celebrou.

Aprendizados

Próximos dos mais novos e com ouvidos atentos aos mais velhos. Endrick também detalhou buscar orientações de nomes mais experientes da Seleção, em especial com Neymar.

“Tenho uma relação muito boa com Ney. A gente fica brincando depois dos treinos, jogando cartas, trocando resenha. É muito importante conversar com os capitães da Seleção. Não somente ele, como Marquinhos, Casão (Casemiro) e Alisson. Pegar experiência com eles é uma coisa maravilhosa. Eu já estou há um tempo no futebol e sempre fiz isso. No Palmeiras, fazia com Gustavo Gomez, perguntando o que ele achava que eu poderia fazer. São pessoas inteligentes, que entendem do futebol. Aqui não é diferente. Tentarei extrair o máximo do Ney para colocar na minha carreira”, pontuou.

Confira outros trechos da entrevista

Briga pela titularidade

Estou agradecido de estar aqui. Para mim, já é uma vitória estar com esse grupo e disputar a Copa do Mundo. Aqui há 26 jogadores que estão loucos para ajudar a Seleção. Todos estão preparados e esperando uma oportunidade.

Posicionamento

No Lyon, eu ajudei a equipe jogando de 9, aberto pela direita e de falso 9. Ele (Ancelotti) sabe minhas qualidades, minhas características. Trabalhamos um ano no Real e sempre treinei. Ele via que eu podia ajudar a equipe e agora sabe como posso contribuir aqui, assim como Igor Thiago e Matheus Cunha. Ele não fará o melhor para mim, mas sim para a equipe.

Raphinha

Ele é importante, taticamente um monstro. Ofensivamente também. Ficamos sentidos com a perda dele, mas creio que Deus vai abençoá-lo para ele voltar conosco e ajudar a Seleção. Isso abriu outras portas, como para Rayan. Também acho que se o mister tivesse colocado Luiz Henrique ou outro jogador, também estaria ajudando.

Veja também