Endrick esperava convocação antes de corte de Neymar na seleção: 'Medo de não estar na Copa'

A- A+

Após corte de Neymar, com edema na coxa esquerda, Endrick foi chamado por Dorival Júnior para as partidas das Eliminatórias, contra Colômbia e Argentina. O atacante do Real Madrid, no entanto, esperava estar entre os 26 selecionados mesmo sem a ausência do camisa 10. Antes de duelo em Buenos Aires, nesta segunda-feira, o jovem de 18 anos também admitiu ter "medo" de não estar na Copa do Mundo de 2026.



"Tenho medo de não estar na Copa do Mundo. Você (Romário) passou isso também, meu pai até me contou que você esperava e não foi (convocado). Tenho esse medo, porque é um sonho meu. É até difícil falar porque eu quero estar na Copa e ajudar o Brasil a conquistar o sexto título", afirmou Endrick, em entrevista a Romário. Campeão em 1994, o camisa 11 ficou fora dos Mundiais seguintes, na França e na Coreia do Sul e Japão.





Endrick tem sido reserva na maioria dos jogos do Real Madrid, mas ganhou a titularidade nas partidas da Copa do Rei - em que assumiu a vice-artilharia da disputa, com quatro gols. Se Neymar não fosse convocado, esta seria a segunda vez seguida em que o atacante ficaria fora da lista final de Dorival Júnior. Na primeira, em novembro, o treinador optou por deixá-lo em função das poucas partidas que disputou na Espanha.



"Passou isso duas vezes, na última e na penúltima (convocação). Na penúltima, realmente não esperava porque não joguei mesmo nenhuma partida. Mas nessa última convocação, pude mostrar na Copa do Rei, fazer gols. Estar esperando a convocação e não ser convocado, você sente... O que eu poderia ter feito a mais para ser chamado?", refletiu o atacante.



A obsessão de Endrick em disputar a Copa do Mundo faz com que surjam rumores sobre seu futuro na Espanha. Na última janela de transferências, foi sondado pelo West Ham sobre uma possível transferência, pensando em ganhar mais minutos como titular.



Na última partida, contra a Colômbia, Endrick ficou apenas no banco de reservas, já que Dorival optou por colocar jogadores mais altos para as jogadas aéreas. Além disso, mesmo tendo a melhor média de gols por minuto na temporada, Endrick ficou atrás de João Pedro na briga pela titularidade com Dorival.



Nesta temporada, em 28 jogos disputados, Endrick foi às redes em seis oportunidades. Ao todo, somou 496 minutos em campo, com uma média de um gol a cada 82 minutos.



Nas Eliminatórias, o Brasil saltou à terceira posição e encaminhou a classificação à Copa do Mundo de 2026, após início aos trancos e barrancos na competição. Depois do duelo com a Argentina nesta terça-feira, a seleção fará ainda mais dois jogos, contra Equador e Paraguai, para definir sua vida nas Eliminatórias.

Veja também