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FUTEBOL Endrick fica fora de mais um jogo do Real Madrid, mas Mourinho diz que volta está próxima O problema do atacante de 20 anos apareceu nos treinos antes do último amistoso de pré-temporada contra o alemão Schalke 04

Em recuperação de problemas musculares, o brasileiro Endrick continua treinando individualmente no Real Madrid e não foi relacionado pelo técnico José Mourinho para partida contra a Real Sociedad neste domingo pela terceira rodada de LaLiga.

O problema do atacante de 20 anos apareceu nos treinos antes do último amistoso de pré-temporada contra o alemão Schalke 04, quando Endrick relatou um desconforto que o afastou da equipe. A tendência era de voltar à equipe para a estreia de LaLiga, mas sua recuperação tem sido mais demorada do que o previsto.

"De todos os lesionado, Endrick é o que está mais próximo de voltar, mas não quero arriscar", afirmou Mourinho, citando outros casos, como os dos brasileiros Militão e Rodrygo e de Asencio. "Não quero me arriscar a dizer que ele pode estar pronto para enfrentar Betis, mas ele pode estar ou talvez para o primeiro jogo da Champions."

O Real Madrid enfrenta, como visitante, o Bétis na sexta-feira pela quarta rodada do Espanhol. Já pelo interclubes europeu, o time madrilenho estreia no Santiago Bernabéu no dia 8 de setembro, contra o Inter de Milão.

A lesão muscular atrapalha o retorno do brasileiro ao Real. Ele foi titular do time contra a Fiorentina no dia 1º de agosto. Com apenas três treinos realizados, Mourinho decidiu escalá-lo como titular contra os italianos, e o brasileiro correspondeu. Marcou aos 12 minutos e foi elogiado pelo treinador português.

Mesmo em condições favoráveis, a imprensa espanhola deixava claro que a situação dele não era confortável. De acordo com as especulações, Endrick poderia ser emprestado novamente por não se enquadrar no perfil desejado por Mourinho, que estaria buscando um atacante mais alto para ser referência no setor ofensivo.

Fora de campo pela lesão muscular, Endrick teve que assistir a chegada de Espí, atacante de 21 anos e 1,94 m, vindo do Levante. Além de dois gols na pré-temporada, Espí marcou no último minuto contra o Espanyol o gol da vitória do Real Madrid na estreia de LaLiga.

A situação tem semelhança com o início da temporada 2025/2026. Endrick se machucou na mesma época em que Gonzalo Garcia despontava no Mundial de Clubes e ofuscou o brasileiro. Endrick então foi por empréstimo para Lyon. Após oito gols e cinco assistências em 21 jogos, que lhe renderam uma vaga na seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 e o retorno a Madri algumas semanas depois.

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