Futebol Endrick, futuro atacante do Real Madrid: "Odeio sair, odeio ir a festas. Só quero jogar futebol" O atacante da equipe espanhola, atualmente atuando pelo Palmeiras, está focado em se tornar um dos melhores jogadores do mundo, e nada mais

Endrick deve se juntar ao Los Blancos no próximo verão, quando completar 18 anos. O Verdão aceitou uma oferta de 60 milhões de libras esterlinas (aproximadamente R$ 369 milhões de acordo com a cotação atual) do Real Madrid pelo atacante, que enfatizou em entrevista que seu único foco é no futebol.

A jovem estrela do Palmeiras quer provar por que vale tanto tão jovem, com o adolescente se concentrando apenas em jogar futebol e melhorar. O atacante revelou que quer imitar o sucesso de jogadores como Erling Haaland, Vinicius Jr e Jude Bellingham.

Seu estilo de vida é exatamente este, preferindo ficar em casa a sair. O jogador disse, em entrevista à TNT Sports: “Odeio sair, odeio ir a festas. Eu odeio ir pra baladas. Só quero jogar futebol e estar com minha família. Não gosto nem de saber quanto ganho, só quero jogar.”

O Real assinou com Endrick até 2027, com a opção de prolongar sua permanência por mais três anos. O Chelsea se interessou pelo jovem e até o convidou para seu campo de treinamento após seu impressionante início de carreira.

Ele marcou três gols em sete jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, ao entrar em cena pela equipe paulista na temporada passada.

Endrick marcou dez gols em 43 jogos pelo clube e cinco em quatro pelo Brasil Sub-17.

