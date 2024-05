A- A+

Despedida Endrick ganha festa de despedida do Palmeiras e se emociona com homenagem Atacante fará seu último jogo pelo Palmeiras na próxima quinta (30), diante do San Lorenzo, pela Libertadores

O jovem Endrick, de 17 anos, faz o último jogo pelo Palmeiras na próxima quinta-feira (30), em duelo contra o San Lorenzo no Allianz Parque, pela Libertadores. O atacante ganhou uma festa de despedida da equipe alviverde de amigos e familiares e se emocionou ao falar sobre a saída do clube.



"Agradeço muito a minha mãe, meu pai, o Noah, Gabriely, essas pessoas que sempre estão comigo", disse Endrick em um trecho do discurso. A festa teve a presença de companheiros de time de Endrick, como o meia Raphael Veiga e os laterais Piquerez, Marcos Rocha e Vanderlan, além do zagueiro Murilo. O técnico Abel Ferreira também prestigiou o jovem.

Endrick emocionado em discurso de despedida

pic.twitter.com/UnvxiMVBjO — INFOS Palestra (@Infos_palestra) May 28, 2024

Em campo, a despedida de Endrick na noite de Copa Libertadores terá casa cheia. O Palmeiras anunciou que mais de 30 mil ingressos foram vendidos para o jogo contra o San Lorenzo, e o duelo tem mais um ingrediente especial. O clube comandado por Abel Ferreira luta pela melhor campanha geral da competição, e a vitória pode garantir a equipe na primeira colocação da classificação.



Endrick se apresentará na seleção brasileira para a disputa da Copa América no início de junho. O torneio continental será de 20 de junho a 14 de julho nos Estados Unidos. O Brasil está no grupo D e estreia no dia 24, contra a Costa Rica. Colômbia e Paraguai completam a chave. Depois de defender a equipe nacional, o atacante vai em definitivo para o Real Madrid.

