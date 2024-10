A- A+

PREMIAÇÃO Endrick concorre ao prêmio Golden Boy, dado ao melhor sub-21 do mundo; veja os finalistas O brasileiro Savinho, do Manchester City, também está na disputa do prêmio

Foi divulgada na tarde desta quinta-feira (17) a lista dos 25 finalistas do Golden Boy. O prêmio foi criado pelo jornal italiano Tuttosport e é dado aos melhores jogadores com menos de 21 anos que atuam na Europa.



Os brasileiros Endrick, do Real Madrid, e Savinho, do Manchester City, concorrem ao troféu. O espanhol Lamine Yamal, porém, é apontado como um dos favoritos. O vencedor vai ser anunciado no dia 4 de dezembro.

Endrick entrou na lista pelo chamado "Wild Card", que representa um jogador "convidado". Primeiro o jornal divulga 20 atletas indicados ao prêmio - onde Savinho aparece - e depois uma segunda lista com mais cinco jovens, os Wild Cards, na qual está Endrick.

No ano passado, por exemplo, Yamal era um desses bomes. Isso não impede o jogador do Real Madrid de levar o prêmio.

Em junho o Tuttosport havia divulgado uma lista com 100 indicados ao prêmio. Essa primeira versão tinha quatro brasileiros.

Além de Endrick e Savinho também estavam na disputa Vitor Roque, que na época estava no Barcelona, mas foi emprestado ao Real Bétis, e Ângelo, que no momento da indicação estava no Strasbourg mas logo depois foi para o futebol árabe e atua pelo Al-Nassr.

O atual campeão do troféu é colega de equipe de Endrick no Real Madrid, o meio campista Jude Bellingham, que levou o prêmio em 2023. Desde a criação do Golden Boy, em 2003, apenas dois brasileiros já conseguiram vencer.

E isso aconteceu em dois anos consecutivos. Primeiro em 2008, com Anderson que jogava no Manchester City, e no ano seguinte quando Alexandre Pato, que atuava no Milan, levou o troféu.

Para definir o vencedor, o jornal italiano tem feito uma parceria com a Football Benchmark, empresa que fornece dados e análises no esporte. A partir disso, é elaborado um ranking, analisado mensalmente, para avaliar o desempenho dos jogadores.

Para a conquista do prêmio é levado em consideração o ranking e também a opinião de jornalistas esportivos.

Confira os indicados

Lamine Yamal (Espanha, Barcelona)

João Neves (Portugal, Benfica)

Warren Zaire-Emery (França, PSG)

Alejandro Garnacho (Argentina, Manchester United)

Pau Cubarsi (Espanha, Barcelona)

Savinho (Brasil, Girona)

Rico Lewis (Inglaterra, Manchester City)

Aleksandar Pavlovic (Alemanha, Bayern de Munique)

Kobbie Mainoo (Inglaterra, Manchester United)

Jorrell Hato (Holanda, Ajax)

Leny Yoro (França, Lille)

Jamie Bynoe-Gittens (Inglaterra, Borussia Dortmund)

Kenan Yildiz (Turquia, Juventus)

Cristhian Mosquera (Espanha, Valencia)

Adam Wharton (Inglaterra, Crystal Palace)

Arda Güler (Turquia, Real Madrid)

Mathys Tel (França, Bayern de Munique)

Désiré Doué (França, Rennes)

Oscar Gloukh (Israel, RB Salzburg)

Samu Omorodion (Espanha, Porto)

Wilson Odobert (França, Burnley) - Wild Card

Andreas Schjelderup (Noruega, Nordsjaelland) - Wild Card

Endrick (Brasil, Real Madrid) - Wild Card

Eliesse Ben Seghir (Marrocos, Monaco) - Wild Card

Samuel Mbangula (Bélgica, Juventus) - Wild Card

