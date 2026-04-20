Endrick leva bronca de possível rival da Copa após "provocar" torcida do PSG: "Jogue futebol"
Brasileiro abriu o placar da partida e celebrou com uma dança na frente da torcida rival
Vini Júnior virou alvo de críticas dos oponentes na Espanha por causa de suas alegres comemorações de gols com dança. A vítima da vez é o também brasileiro Endrick, que celebrou o primeiro gol do Lyon com dança na frente da torcida do Paris Saint-Germain, neste domingo, causando irritação do lateral marroquino Hakimi, que deu uma bronca no atacante.
Leia também
• Endrick brilha, Lyon tem início fulminante e segura investidas do PSG em vitória no Francês
• Luis Enrique evita falar de Endrick, mas faz alerta antes de PSG x Lyon
• Endrick é criticado por técnico do Lyon após 4º jogo seguido sem gols: "Espero mais dele"
Possível rival na estreia de suas seleções na Copa do Mundo caso Endrick seja convocado por Carlo Ancelotti, Hamiki não curtiu o jeito descontraído de o brasileiro comemorar. A dancinha acabou considerada um deboche pelo marroquino, que foi flagrado discutindo com o rival no campo.
"O que eu disse ao Endrick? Essas coisas acontecem. Eu queria que meu time permanecesse focado e que ele parasse de fazer coisas contra nossos torcedores. Que jogue futebol, especialmente porque ele é um bom jogador", disparou o lateral, com certo exagero nas cobranças.
Na verdade, a bronca veio mais pelo fato de o PSG sair perdendo - acabou derrotado no Parque dos Príncipes por 2 a 1 com Endrick ainda dando a assistência do segundo gol do Lyon. "Quando ele faz coisas que não têm relação com o futebol, isso pode me irritar, especialmente porque estávamos perdendo."
Aos 19 anos, Endrick ainda busca convencer Ancelotti de que merece jogar na Copa do Mundo do Canadá, Estados unidos e México, e para isso precisa anotar gols e dar assistências. Sua ida à França foi justamente para realizar seu sonho e ele vem cumprindo seu papel.
Ancelotti tem algumas dúvidas sobre quem levar ao ataque junto dos 'garantidos' Vini Júnior, Raphinha, Estêvão, Matheus Cunha, Martinelli e Luiz Enrique - Rodrygo seria outro nome certo, mas se contundiu gravemente. Caso todos estejam saudáveis, a briga por outras três vagas seria acirrada.
Endrick tem concorrência de peso com João Pedro, Igor Thiago, Rayan e Igor Jesus, além da possibilidade de um armador reduzir as vagas ao ataque para oito, com Lucas Paquetá e Neymar sonhando em serem chamados. A convocação final para a Copa será no dia 18 de maio.
Confira a comemoração do brasileiro:
Do Brasil #PSGOL pic.twitter.com/YlqUlEsjM0— Olympique Lyonnais (@OL) April 20, 2026