Endrick marca em retorno e Real Madrid empata com a Fiorentina

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O brasileiro Endrick reestreou com gol pelo Real Madrid, na tarde deste sábado (01), em amistoso diante da Fiorentina, por 2 a 2. A partida ocorreu no Wörthersee Stadion, na cidade de Klagenfurt, na Áustria. Agora com a camisa 29, o centroavante foi titular e inaugurou o placar aos 12 minutos do primeiro tempo, após passe de Álvaro Carreras.





Pouco mais de dez minutos tarde depois, o gigante espanhol ampliou a vantagem com o jovem Alexis Ciria, de 18 anos, que atua no time B do Real Madrid. A Fiorentina descontou ainda no primeiro tempo com Ricardo Piccoli e chegou ao empate na etapa complementar nos pés de Moise Kean, ex-Juventus e PSG.



Apesar da boa impressão no retorno ao clube espanhol, Endrick pode ser emprestado novamente ainda nesta janela de transferência. Segundo o portal Marca, de Madri, o jovem não se enquadra no perfil desejado por José Mourinho. O técnico português estaria buscando um atacante mais alto para ser referência no setor ofensivo.



O atacante de 20 anos ficou o primeiro semestre emprestado ao Lyon e teve uma boa sequência na equipe comandada por Paulo Fonseca. Na equipe francesa foram oito gols anotados e sete assistências. Ele foi fundamental para o time conquistar a vaga nos playoffs da Champions League.



Enquanto o futuro do brasileiro não é definido pela diretoria, Endrick segue com o elenco na pré-temporada. O Real Madrid tem mais dois amistosos, contra Deportivo la Coruña e Schalke 04, antes da estreia oficial. A equipe entra em campo pela La Liga, no dia 22 de agosto, diante do Espanyol, no RCDE Stadium, em Barcelona.

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