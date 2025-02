A- A+

Futebol Internacional Endrick marca, Real Madrid sofre, mas vence Leganés pelas quartas de final da Copa do Rei Nesta quarta-feira (05), fora de casa, Real venceu com gol no último minuto de prata da casa

Em um confronto repleto de reviravoltas, o Real Madrid sofreu para derrotar o Leganés por 3x2 nesta quarta-feira (05), em jogo único válido pelas quartas de final da Copa do Rei. Após abrir vantagem de dois gols, com Modric e Endrick, o gigante espanhol permitiu o empate e sofreu até o fim para assegurar a classificação. Gonzalo García, que substituiu o ex-palmeirense, anotou o terceiro da equipe merengue no minuto final.

Escalado como titular em função da ausência de Mbappé, o jovem centroavante revelado pelo Palmeiras fez um bom primeiro tempo e deixou a sua marca na rede adversária. Na etapa final, porém, ele caiu de produção e acabou sendo substituído por Gonzalo García.

Usando o seu uniforme laranja, a equipe merengue não demorou a movimentar o marcador. Em um jogada iniciada pelo brasileiro Rodrygo, Modric recebeu assistência, entrou na área e só tocou no canto para fazer 1x0 aos 17 minutos.

Assustado com o volume de jogo do gigante espanhol, o time anfitrião "deu" um gol de presente para o rival. Em nova troca de passes, que mais uma vez teve a participação e Rodrygo, Brahim fez o domínio e foi desarmado. O corte da zaga, porém, acabou encontrando Endrick, que estufou a rede e aumentou a vantagem do Real para dois gols com 24 minutos.

Diante de tamanha facilidade, o Real Madrid se acomodou, relaxou na marcação e permitiu que o Leganés entrasse na partida. Aos 38, após um chute de Juan Cruz, a bola bateu na mão de Jacobo Ramón e o juiz marcou pênalti. O próprio Juan Cruz foi para a cobrança e diminuiu o placar.

O gol marcado pelo adversário fez Ancelotti rever sua estratégia para o segundo tempo. Vini Jr, que seria "preservado", entrou na segunda etapa na vaga de Rodrygo. A mudança até tornou o Real mais perigoso. No entanto, quem balançou a rede e chegou ao empate foi o Leganés.

Autor do primeiro gol, Juan Cruz voltou a brilhar. Ele arriscou um chute da entrada da grande área, a bola desviou em Mendy e enganou o goleiro Lunin, que caiu no outro canto: 2x2 aos 13.

A partida ficou franca e os dois times passaram a empilhar oportunidades de movimentar o marcador. Mais presente no campo ofensivo, o Real chegou a acertar a trave em cavadinha de Brahim aos 30.

Na sequência, o goleiro Lunin foi obrigado a sair da área, disputar bola de cabeça com o atacante do Leganés e depois dar um chutão para frente a fim de aliviar o perigo.

O gol da vitória saiu no último minuto do confronto. Após jogada da direita, Brahim Díaz cruzou e Gonzalo García anotou de cabeça o gol que deu a vitória ao Real Madrid.

Após cumprir a missão na Copa do Rei, a equipe de Madri volta as suas atenções para o Campeonato Espanhol e terá uma verdadeira "decisão" pela frente no sábado. Líder da competição, o clube merengue recebe o segundo colocado Atlético de Madrid. Apenas um ponto separa as duas equipes na classificação (49 a 48).

Veja também