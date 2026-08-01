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Futebol Endrick não se encaixa no perfil de Mourinho e pode ser emprestado, diz site Informações sugerem que o perfil físico do jogador brasileiro não é a preferência do técnico do Real Madrid

O brasileiro Endrick retornou das férias nesta semana e iniciou as atividades com os demais companheiros do Real Madrid. Mas, de acordo com o portal Marca, da capital espanhola, o atacante terá dificuldades para conseguir espaço no elenco comandado pelo português José Mourinho, que retornou ao clube neste início de temporada.

Isso porque o jovem da seleção brasileira não seria o perfil desejado pelo comandante europeu. O portal aponta que Mourinho exigiu um atacante de "porte físico imponente", semelhante a Emmanuel Adebayor, togolês que trabalhou com o treinador no próprio Real Madrid, em 2011.

Com uma estatura muito distante do ex-atacante, Endrick não estaria adequado ao perfil ideal do comandante.

O brasileiro tem 1,73m e tem características diferentes de outros centroavantes com quem Mourinho trabalhou ao longo da carreira, como Karim Benzema, Didier Drogba e Zlatan Ibrahimovic, todos esses com estatura mais alta e porte físico avantajado.

Além disso, o clube contratou outro concorrente para o brasileiro nos últimos dias, o espanhol Carlos Espí, do Levante, por 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 147 milhões).

Aos 21 anos, ele tem 1,94m de altura e um perfil mais próximo do que Mourinho deseja para a temporada. O elenco ainda conta com o astro Kylian Mbappé para comandar o ataque, além de Rodrygo, que também desempenha a função.

Embora tenha feito boas apresentações pelo Lyon no primeiro semestre deste ano, Endrick pode sair novamente por empréstimo nesta janela de transferências. Contratado em dezembro de 2022, quando ainda era menor de idade, Endrick atuou em 40 partidas oficiais pelo Real Madrid e anotou 7 gols.

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