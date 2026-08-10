Endrick perde espaço com Mourinho e avalia deixar o Real Madrid; Roma e Aston Villa são opções
Brasileiro virou terceira opção para o comando do ataque após chegada de Carlos Espí e busca clube que dispute competição europeia e lhe ofereça condição de titular
O futuro de Endrick no Real Madrid voltou a ficar indefinido. Depois de uma passagem considerada positiva pelo Lyon, o atacante brasileiro avalia deixar novamente o clube espanhol por empréstimo e já recebeu sondagens de Roma e Aston Villa.
A chegada de Carlos Espí e a decisão de José Mourinho de trabalhar com um elenco mais enxuto reduziram ainda mais as perspectivas de minutos para o jogador de 20 anos.
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Após a última partida do Real Madrid, em Budapeste, Mourinho foi direto ao explicar o planejamento para a temporada.
— Quero um elenco curto, de 20 jogadores, além daqueles que estão lesionados — afirmou o português.
A declaração foi interpretada internamente como um recado aos atletas que podem deixar o Santiago Bernabéu nesta janela. Além de Endrick, nomes como Eduardo Camavinga e Raúl Asencio aparecem entre os jogadores com futuro indefinido.
No caso do brasileiro, porém, uma eventual saída não seria definitiva. O Real Madrid entende que um novo empréstimo pode ser a melhor solução para garantir minutos ao atacante e preservar um investimento que já se aproxima dos 80 milhões de euros (cerca de R$ 510 milhões), considerando transferência, comissões, salários e bônus.
A decisão final foi deixada nas mãos de Endrick, mas Mourinho já explicou ao atacante qual seria seu papel caso decida permanecer em Madri.
O treinador enxerga o brasileiro principalmente como um camisa 9, e não aberto pela direita, posição na qual chegou a ser utilizado durante sua passagem pelo Lyon.
O problema é que Mourinho considera que Endrick não reúne todas as características do centroavante mais físico e posicional que deseja como alternativa a Kylian Mbappé.
Esse perfil motivou a contratação de Carlos Espí.
Inicialmente, Mourinho pretendia manter Gonzalo García no elenco justamente para exercer essa função. O português chegou a interromper movimentos para uma possível saída do atacante revelado pelo clube, mas deixou claro que dificilmente ele teria condições de disputar a titularidade.
Quando Gonzalo acertou sua transferência para o Fulham, Mourinho pediu a contratação de Espí para assumir o posto.
Com Mbappé como referência e o novo reforço como alternativa, Endrick passou a ser considerado a terceira opção para o comando do ataque.
De acordo com o periódico espanhol As, Roma e Aston Villa já fizeram contatos e aparecem entre os interessados. Os dois projetos estão sendo analisados pelo estafe do atacante antes de uma decisão definitiva.
A estratégia repete, em parte, aquela adotada na última temporada. Sem espaço suficiente no Real Madrid, Endrick foi emprestado ao Lyon e encontrou no futebol francês a sequência que buscava.