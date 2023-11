A- A+

Futebol Endrick pode se tornar o quarto mais jovem a atuar pela Seleção Brasileira Aos 17 anos, atacante do Palmeiras estará com o grupo nos jogos contra Colômbia e Argentina, pelas eliminatórias

A presença do atacante Endrick, do Palmeiras, foi uma das surpresas do técnico Fernando Diniz na convocação da seleção brasileira nesta sexta-feira. O jovem de 17 anos, do Palmeiras e já vendido ao Real Madrid, terá a oportunidade de figurar na lista dos mais jovens a atuar com a camisa da amarelinha.

Contra a Colômbia, primeiro compromisso desta data Fifa, no dia 16 deste mês, Endrick terá 17 anos, 3 meses e 23 dias de idade. O jogo seguinte, contra a Argentina, no Maracanã, acontece cinco dias depois. Se entrar em campo em qualquer um deles, se tornará o quarto mais jovem.

Superará Ronaldo Fenômeno, por exemplo, hoje o quinto na lista (do site Transfermarkt), que estreou com 17 anos, 6 meses e dois dias. O top 4 tem Pelé (16 anos, 8 meses e 14 dias), Edu (16 anos, 9 meses e 30 dias), Coutinho (17 anos e 28 dias) e Walter (17 anos, 4 meses e 14 dias).

O último a entrar no top 10 foi Vitor Roque (18 anos e 25 dias), em março deste ano. Ele atuou no amistoso contra Marrocos, primeiro jogo da seleção após a Copa do Catar. Foi convocado por Ramon Menezes, interino à época.

