Endrick pode ser emprestado ao Olympique de Marselha após sequência sem jogar no Real Madrid
Periódico As diz que o brasileiro vive 'situação precária' sob comando de Xabi Alonso
A falta de espaço de Endrick no Real Madrid pode levar o atacante brasileiro a buscar novos ares já em janeiro.
Segundo o jornal espanhol As, o jogador de 19 anos “não consegue encontrar seu lugar” no elenco comandado por Xabi Alonso e atravessa um período de incerteza.
De acordo com a ESPN em publicação nesta quarta-feira, um dos interessados é o Olympique de Marselha, que lidera o Campeonato Francês sob comando de Roberto De Zerbi. O clube vê em Endrick uma aposta de impacto imediato e estaria disposto a oferecer um empréstimo até o fim da temporada.
O brasileiro enfrentaria concorrência de Aubameyang, Maupay e do lesionado Gouiri, mas teria mais chances de atuar do que em Madri.
O jovem atacante, que brilhou pela seleção brasileira em 2024 com gols contra Inglaterra, Espanha e México, vive um dilema: manter a paciência no Real Madrid ou buscar minutos em outro clube para não perder terreno na corrida pela Copa do Mundo de 2026.
Endrick perdeu espaço após uma ruptura muscular que o afastou dos gramados por quatro meses. No período, o atacante Gonzalo, revelado pela base merengue, ganhou protagonismo, conquistando inclusive a Chuteira de Ouro no Mundial de Clubes.