A- A+

Futebol Endrick pouco faz, Lyon empata nos acréscimos, mas cai na Copa da França para Lens nos pênaltis No Groupama Stadium com quase 60 mil pessoas, o Lyon começou sonolento e viu o adversário abrir vantagem de 2 a 0

O Lyon amargou sua segunda decepção seguida em intervalo de cinco dias. Superado pelo Olympique de Marselha no Francês, domingo, por 3 a 2, o time viu Endrick ter uma de suas mais apagadas participações na equipe e deu adeus nas quartas de final da Copa da França nas penalidades diante do Lens.

No Groupama Stadium com quase 60 mil pessoas, o Lyon começou sonolento e viu o adversário abrir vantagem de 2 a 0. Na base do sacrifício, conseguiu um suado 2 a 2 com gol de Himbert aos 49 da etapa final. Nas penalidades, contudo, acabou perdendo por 5 a 4. Endrick até converteu sua cobrança para dar esperanças, deixando o placar em 4 a 4. Mas Thauvin decidiu, com o Lens avançando às semifinais anotando as cinco batidas.

Mesmo atuando em casa e com apoio da torcida, o Lyon realizou uma péssima primeira etapa, quase não ameaçando o gol de Risser, e foi ao descanso com desvantagem de 2 a 0, gols de Thauvin e Sima. Endrick não conseguia tocar na bola, pouco buscado pelos companheiros.

Na segunda etapa, a tônica não se modificou, com o Lyon sofrendo para criar jogadas. Tudo começou a mudar já depois da metade da segunda etapa, quando Himbert serviu Yaremchuk, que diminuiu.

O jogo foi para os acréscimos com o Lens segurando a pressão e tentando administrar a posse de bola. Endrick seguia sumido e quase não conseguia tocar na bola com o time apelando aos chuveirinhos. Aos 49 minutos, contudo, tudo modificou com falha defensiva dos visitantes.

O lançamento para a área foi desviado de cabeça e a bola ia para fora. Tolisso se antecipou ao goleiro, que saiu mal, e tocou para dentro da área, também de cabeça. Himbert, de primeira e com a meta vazia, deixou tudo igual, levando a decisão às penalidades.

Nos tiros livres, o jogo foi igual até 3 a 3, quando Niakhaté desperdiçou para o Lyon. Sangare colocou os visitantes em vantagem e Endrick deixou tudo igual. Na última cobrança da série, porém, Thauvin não desperdiçou e o Lens fez a festa.



Veja também