Determinado a ficar no Real Madrid, Endrick levou preparador físico para sua lua de mel, diz rádio

Com uma lesão agravada no músculo posterior da coxa direita, Endrick será um dos principais desfalques do início da pré-temporada do Real Madrid, previsto para a próxima semana. O jogador de 19 anos está em reta final de recuperação, mas ainda não pode ir a campo para mostrar seu futebol ao novo treinador do plantel, Xabi Alonso. Para tentar agilizar o retorno, o brasileiro chegou a levar um preparador físico para a própria lua de mel.

Segundo o programa El Larguero, ligado à rádio espanhola Cadena SER, Endrick e sua mulher, Gabriely Miranda, tiveram a companhia durante a viagem a Tóquio do preparador físico de confiança do atleta, com quem havia trabalhado nos tempos de Palmeiras. A atração afirmou que o atacante fez sessões diárias com o profissional para melhorar o quanto antes.

A contusão de Endrick foi confirmada num momento em que o clube merengue trocava de técnico e pouco antes de Gonzalo García, seu rival direto por uma vaga no time, despontar no Mundial de Clubes. A chegada de Kylian Mbappé também reduziu as possibilidades de minutagem. O jogador já vinha perdendo espaço com o ex-técnico Carlo Ancelotti, hoje na seleção brasileira.

A imprensa espanhola reportou que o Real Madrid considera emprestar Endrick para que ele tenha mais minutos de jogo e possa se desenvolver no futebol europeu. Mas o brasileiro estaria "focado" em permanecer no clube. Sob Ancelotti, o atacante entrou em campo em 37 partidas, a maioria delas vindo do banco de reservas, e marcou sete gols.

"Nesta temporada, o brasileiro está confiante de que as coisas serão diferentes, com Xabi Alonso sendo a grande esperança de ter algumas oportunidades reais", complementou o jornal Sport.

