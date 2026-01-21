Qua, 21 de Janeiro

Futebol Internacional

Endrick quebra marca do Francês e já tem mais minutos no Lyon do que com Xabi Alonso no Real

Brasileiro atingiu a marca de mais dribles certos em uma única partida disputada pelo Campeonato Francês

Endrick, atacante brasileiro, alcançou números importantes em apenas duas partidas pelo LyonEndrick, atacante brasileiro, alcançou números importantes em apenas duas partidas pelo Lyon - Foto: Olivier Chassignole/AFP

Recém-chegado ao futebol francês, o atacante Endrick já alcançou números importantes em apenas duas partidas pelo Lyon. O brasileiro foi emprestado pelo Real Madrid para a equipe francesa até o final da temporada europeia e vem mostrando serviço.

O atacante revelado pelo Palmeiras precisou de menos de 90 minutos em campo no duelo pela Ligue 1 no final de semana para estabelecer um novo recorde.

Além de ter dado a assistência para o gol de Abner Vinícius e ser eleito o melhor do jogo, o ex-Palmeiras atingiu a marca de mais dribles certos em uma única partida desta edição do Campeonato Francês. Foram 9 acertos ao final do jogo.

Endrick estreou pelo Lyon marcando um dos gols no triunfo por 2 a 1 sobre o Lille, pela Copa da França. No último domingo, 18, teve bom desempenho na vitória por 2 a 1 sobre o Brest, pelo Campeonato Francês.

O tradicional jornal L´Équipe, da França, fez elogios ao brasileiro depois da partida do último final de semana, diante do Brest. "Lampejos de genialidade, eletrizou o estádio Groupama e conquistou os torcedores", analisou o veículo de comunicação.

Endrick teve pouco espaço no Real Madrid desde a chegada de Xabi Alonso. Recentemente, o treinador foi demitido do comando do clube espanhol e deu lugar a Álvaro Arbeloa, que assumiu a função de técnico da equipe merengue.

Desde que chegou ao Lyon, Endrick acumulou 161 minutos em campo nas duas partidas. O tempo já é maior do que os 99 minutos jogados pelo Real Madrid sob o comando de Xabi Alonso nesta temporada.

O Lyon volta a campo pela Europa League nesta quinta-feira, 22, às 14h45 (horário de Brasília), para enfrentar o Young Boys, fora de casa. A tendência é que Endrick seja novamente titular.

