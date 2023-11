A- A+

Eliminatórias da copa Endrick se apresenta à seleção brasileira com look completo de grife no valor de R$ 42 mil Jogador do Palmeiras foi convocado pela primeira vez para representar o Brasil e fez sua estreia em grande estilo

Aos 17 anos, Endrick não vive uma vida de um adolescente comum. Além do sucesso no Palmeiras, tem contrato a partir de julho de 2024 com o Real Madrid, e agora terá também sua primeira oportunidade de vestir o uniforme da seleção brasileira. Na chegada à Granja Comary, em Petrópolis, onde a delegação se prepara para as partidas contra Colômbia e Argentina, ele exibiu um look completo da grife Gucci, com valor de compra em aproximadamente R$ 42 mil.

Mesmo para quem estiver disposto a desembolsar essa quantia para obter o look do jogador encontrará dificuldade: a loja online da marca não é comercializada no Brasil. Os itens mais caros são os acessórios para viagem: a mala é vendida por US$ 3.550 (R$17.250 mil, na cotação atual), enquanto a mochila tem o valor de U$2.250 (R$ 10.930 mil).

A camisa polo é vendida por US$ 780, o que corresponde a R$3.790. O look fica completo com a calça (R$5.588) e o tênis (R$4.470). Assim, o valor total do look chega na casa dos R$ 42 mil, usando a cotação do dólar do dia.

O Brasil terá duas partidas nesta Data Fifa. Na próxima quinta-feira, o Brasil enfrenta a Colômbia, em Barranquilla, às 21h. Depois, a seleção retorna para o Rio de Janeiro para duelar com a Argentina no Maracanã, na terça-feira, 21, às 21h30. Ainda não há informações sobre venda de ingressos.

