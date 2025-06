A- A+

Futebol Endrick se junta ao Real Madrid nos EUA para retomar treinos O ex-Palmeiras passou as últimas cinco semanas em recuperação, após sofrer uma lesão muscular na partida contra o Sevilla, no dia 18 de maio, pelo Campeonato Espanhol

Na reta final de sua recuperação física, o atacante Endrick vai se juntar à delegação do Real Madrid neste sábado, nos Estados Unidos, onde a equipe espanhola disputa o Mundial de Clubes. O ex-Palmeiras vai retomar os treinos, ainda sem saber se terá condições de voltar aos gramados ainda durante o torneio internacional.

"Nós queremos que o Endrick volte o quanto antes. Ele retornará aos treinos com o elenco logo e ele está nos meus planos. Contamos com ele", afirmou o técnico Xabi Alonso, nesta semana.

O ex-Palmeiras passou as últimas cinco semanas em recuperação, após sofrer uma lesão muscular na partida contra o Sevilla, no dia 18 de maio, pela penúltima rodada do Campeonato Espanhol. O problema físico impediu o brasileiro de viajar com o grupo para o início do Mundial, há duas semanas.

A contusão também tirou Endrick de uma possível convocação da seleção brasileira para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Foram as primeiras partidas da equipe sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, que comandou Endrick no Real.

A temporada europeia encerrada no fim de maio marcou a primeira de Endrick pelo clube espanhol. Mesmo com poucas oportunidades entre os 11 iniciais e com entradas nos minutos finais, ele acumula números superiores aos de grande jogadores brasileiros em suas primeiras temporadas, encerrando seu primeiro ano na Europa com oito participações em gols em 37 partidas.

Destas oito participações, foram sete gols marcados, sendo o seu primeiro gol contra o Valladolid em sua primeira partida pelo clube espanhol. O garoto também deixou sua marca na Champions League, marcando seu único gol na liga, com apenas 10 minutos em campo.

Já na Copa do Rei, Endrick teve papel fundamental na campanha que levou o Real Madrid para a final, com cinco gols em seis partidas, o atacante disputou a artilharia até a final da competição.

