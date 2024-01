A- A+

Futebol Endrick se torna primeiro jogador de um clube brasileiro entre os cem mais valiosos do mundo Atacante já está negociado com o Real Madrid, mas só viaja à Espanha quando fizer 18 anos

De férias, mas já pensando na próxima temporada — que começará pelo Palmeiras mas terminará já no Real Madrid —, o atacante Endrick alcançou uma marca inédita para o futebol brasileiro. O jovem atacante se tornou o primeiro atleta atuando no país a ser listado entre os 100 mais valiosos do futebol mundial, segundo levantamento feito pela CIES Football Observatory.

O jogador aparece na 65ª posição, à frente de nomes já consagrados no futebol europeu, como Alphonso Davies (Bayern de Munique), Jack Grealish (Manchester City) e Trent Alexander-Arnold (Liverpool), e também de nomes que protagonizaram transferências de altos valores recentemente, como o equatoriano Moisés Caicedo, vendido pelo Brighton ao Chelsea por 116 milhões de euros.

A lista ainda conta com os também brasileiros Vinícius Júnior (3°), Rodrygo (4°) e Éder Militão (68°) (Real Madrid), Gabriel Martinelli (11°) e Gabriel Magalhães (44°) (Arsenal), Bruno Guimarães (25°) (Newcastle), Antony (72°) (Manchester United), Raphinha (76°) (Barcelona), Gabriel Jesus (81°) (Arsenal), Douglas Luiz (94°) (Aston Villa) e João Pedro (97°) (Brighton e Hove).

