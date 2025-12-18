Qui, 18 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta18/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Endrick será camisa 9 no Lyon, terá metas que beneficiam Palmeiras e prevê jogos como titular

O empréstimo se dá após o jogador não ter tido espaço no Real Madrid com Xabi Alonso

Reportar Erro
Endrick em ação pelo Real Madrid na Copa do ReiEndrick em ação pelo Real Madrid na Copa do Rei - Foto: Thomas COEX / AFP

Endrick já tem o primeiro compromisso de 2026. No dia 1º e janeiro, ele se apresentará ao Lyon. No clube francês, por empréstimo do Real Madrid, o brasileiro de 19 anos vestirá a camisa 9 e manterá ativos dois gatilhos contratuais que podem beneficiar o Palmeiras.

O empréstimo se dá após o jogador não ter tido espaço no Real Madrid com Xabi Alonso. Ele tem 99 minutos jogados em três jogos, apenas um como titular, nesta temporada. No Lyon, o contrato prevê que ele tenha ao menos 25 partidas na escalação inicial.

O vínculo com os franceses será até o fim da temporada, em julho A camisa 9 não tem dono até ele chegar na equipe.

Leia também

• "Plano Endrick" pode ser surpresa de técnico do Real Madrid contra o City, diz jornal espanhol

• 'Endrick começa a se parecer com Vitor Roque no Barça', diz jornal espanhol

• Crise no Real Madrid congela empréstimo de Endrick ao Lyon e jovem pode permanecer no clube



As metas que continuam em vigor envolvem duas premiações individuais: o Golden Boy, concedido pela revista italiana Tuttosport ao melhor jogador com menos de 21 anos do futebol europeu; e o Prêmio Kopa, que também é dado ao melhor atleta Sub-21, mas pela France Football (a mesma da Bola de Ouro). Se vencer um deles, Endrick renderá mais 1 milhão de euros (R$ 6,4 milhões, na cotação atual) ao Palmeiras.

Até agora, Endrick já ativou três gatilhos que fazem com que o Real Madrid repasse valores ao Palmeiras. A quantia chega a 955 mil euros (R$ 6,2 milhões) dos 12,5 milhões de euros possíveis (R$ 81 milhões). Isso representa 7% do total.

Veja as metas já cumpridas por Endrick e quanto elas renderam ao Palmeiras:

7 jogos pelo Real Madrid: 245 mil euros (R$ 1,3 milhão)

9 jogos como titular: 675 mil euros (R$ 3,7 milhões)

1 pênalti sofrido: 35 mil euros (R$ 193 mil)

Outras metas ficam congeladas e só podem ser reativadas no retorno do atacante ao Real Madrid. São elas:

A cada jogo como titular do Real Madrid: 75 mil euros

A cada gol, assistência ou pênalti sofrido: 35 mil euros

Se for campeão espanhol e titular em pelo menos oito jogos: 500 mil euros (o valor sobe para 1 milhão de euros se ele fizer 18 jogos como titular

Se for semifinalista da Champions League e titular em três jogos: 500 mil euros (o valor sobe para 1 milhão de euros se tiver sete jogos como titular)

Se for campeão da Champions League e titular em quatro jogos: 1 milhão de euros (o valor sobe para 2 milhões de euros se tiver oito jogos como titular)

Se for Top-3 no Bola de Ouro ou The Best da Fifa: 1 milhão de euros

Se for eleito melhor do mundo em qualquer uma das duas premiações: 2 milhões de euros

O Lyon é o quinto colocado na Ligue 1, com 27 pontos, 10 atrás do líder Lens. No dia 3, o time enfrenta o Monaco, fora de casa

Depois, o próximo compromisso pode ser pela Copa da França, caso o Lyon elimine o modesto Saint-Cyr Collonges, no domingo, para avançar de fase. Outra oportunidade para fazer o primeiro jogo no futebol francês seria em 18 de janeiro, contra o Brest, pela liga.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter