Futebol Endrick sofre nova lesão na coxa e desfalca Real Madrid por até dez semanas Jovem brasileiro revive problema e deve perder início da temporada; clube mantém confiança total no atacante, diz jornal

Após completar seu primeiro ano como jogador do Real Madrid, Endrick enfrenta mais um desafio no início da temporada europeia.

O atacante brasileiro sofreu uma nova lesão na coxa direita durante treino finais nos Estados Unidos na Copa do Mundo de Clubes, repetindo o problema físico que havia enfrentado em maio, em partida contra o Sevilla.

De acordo com informações do The Athletic e confirmadas pelo jornal espanhol MARCA, o tempo de recuperação estimado é de oito a dez semanas, o que significa que o jovem de 18 anos pode perder o início da campanha merengue em 2025/2026.

A única preocupação do clube agora é a recuperação perfeita do Endrick e a superação definitiva da lesão, afirmou uma fonte ligada ao departamento médico do Real Madrid.

A lesão ocorre no momento em que o brasileiro vinha se readaptando ao ritmo europeu e se preparando para ganhar mais minutos em campo.

O primeiro ano no clube foi descrito por pessoas próximas como “agridoce”: marcado por aprendizados, lesões e a pressão de se firmar no que o próprio jogador considera “o melhor time do mundo”.

Com a ausência de Endrick, o técnico Xabi Alonso deve manter Gonzalo García no time principal. O jovem espanhol deve ter mais oportunidades no início da temporada e pode formar o ataque ao lado de Vinicius Jr. e Mbappé. A situação de Rodrygo, por outro lado, segue indefinida.

