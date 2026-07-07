Endrick tem esperança de voltar mais forte para a seleção para 'conquistar o maior troféu'
Endrick deve retornar à seleção brasileira na próxima Data Fifa de setembro e outubro
O atacante Endrick usou as redes sociais, nesta terça-feira, para expressar sua esperança de voltar mais forte para a seleção brasileira para 'conquistar o maior troféu', dois dias após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo 2026.
"Ainda é difícil pensar em como confortar todos como gostaria, mas sei que devo agradecer muitos. A Deus, pela oportunidade, a minha família, pelo carinho e suporte, e a todos os brasileiros pela torcida e incentivo", escreveu o jogador, que vai atuar no Real Madrid, após meia temporada no Lyon..
"O orgulho pela nossa história e a esperança de voltarmos a conquistar o maior troféu vão continuar me guiando todos os dias, e em cada um, vou fazer o possível para estarmos juntos outra vez e mais fortes", completou o ex-atacante do Palmeiras.
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Endrick deve retornar à seleção brasileira na próxima Data Fifa de setembro e outubro, quando estão agendados dois amistosos, dias 25 e 29 de setembro, na Austrália, contra os anfitriões. A CBF ainda poderá marcar mais um jogo, na Ásia, neste período.