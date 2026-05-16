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Futebol Endrick tenta coroar sua passagem pelo Lyon com classificação para Liga dos Campeões Chegada do brasileiro em janeiro, por empréstimo do Real Madrid, teve um impacto profundo no time frânces

Tudo parece indicar que Endrick voltará ao Real Madrid na próxima temporada e, consequentemente, o atacante brasileiro poderá garantir sua passagem pela França ajudando o Lyon a se classificar para a próxima edição da Liga dos Campeões.

Com a última rodada apresentando jogos simultâneos neste domingo, às 16h (horário de Brasília), uma das últimas incógnitas a serem desvendadas é o nome da equipe que se juntará ao PSG, que já se sagrou campeão, e ao Lens na principal competição de clubes da Europa na próxima temporada.

Três equipes - Lille, Lyon e Rennes — disputam essa terceira vaga, embora apenas a primeira (com 61 pontos) depende apenas de si: se vencer o Auxerre em casa, garantirá sua vaga na Champions.

O Lyon (60 pontos), que vai receber o Lens, precisa de uma vitória e torcer para que o Lille não vença ou somar um ponto e torcer para que seus dois concorrentes sejam derrotados.

Para o Rennes (59 pontos), nada menos que uma vitória na visita ao Olympique de Marselha (6º colocado, com 56 pontos), combinada com derrotas tanto do Lille quanto do Lyon, será suficiente.

A chegada de Endrick em janeiro, por empréstimo do Real Madrid, teve um impacto profundo no Lyon, tanto que o clube está agora perto de retornar à Liga dos Campeões, competição da qual não participa desde 2020.

O atacante brasileiro, que buscou mais protagonismo e minutos de jogo durante sua passagem pela Ligue 1, na esperança de integrar o elenco de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, está próximo de alcançar seu objetivo, tendo marcado 8 gols e dado 8 assistências em cerca de vinte partidas em todas as competições pelo clube francês.



Luta pela cena

Apesar de não depender apenas de si, o Lyon é o único dos três candidatos a uma vaga no 'pódio' que enfrentará uma equipe que já alcançou seus objetivos.

O Olympique de Marselha precisa dos pontos para garantir a classificação para as competições europeias na próxima temporada, enquanto o Auxerre precisa deles para evitar a disputa de uma repescagem valendo sua permanência na elite do futebol francês.

Com Metz e Nantes já rebaixados para a Ligue 2, o Auxerre é uma das três equipes que lutam para evitar a 16ª colocação, posição que determina a disputa dessa repescagem.

Das três, o Nice enfrenta o desafio mais difícil, embora jogue em casa contra o Metz e esteja empatado em pontos como o Auxerre. Com isso, a equipe da Borgonha está sob pressão para buscar a vitória na visita ao Lille.

O Le Havre, que atualmente soma um ponto a mais que seus rivais na luta contra o rebaixamento, jogará fora de casa, mas visitará o Lorient, uma equipe que já não tem mais objetivos a cumprir na competição.

O campeão PSG encerrará sua temporada nacional com um clássico local contra o Paris Football Club, embora com o foco totalmente voltado para a final da Liga dos Campeões, no dia 30 de maio, em Budapeste, partida na qual o time comandado por Luis Enrique vai lutar pelo bicampeonato europeu contra o Arsenal.

--- Programação da 34ª rodada do Campeonato Francês:



Domingo, 17 de maio

(16h00) Nantes - Toulouse

Lorient - Le Havre

Legal - Metz

Brest - Angers

Olympique de Marselha- Rennes

Paris Football Club - PSG

Lille - Auxerre

Lyon - Lens

Estrasburgo - Mônaco



Classificação: Pts JVED GP GC SG

1. PSG 76 33 24 4 5 73 27 46

2. Lente 67 33 21 4 8 62 35 27

3.Lille 61 33 18 7 8 52 35 17

4. Lyon 60 33 18 6 9 53 36 17

5. Rennes 59 33 17 8 8 58 47 11

6. Olímpico de Marselha 56 33 17 5 11 60 44 16

7. Mônaco 54 33 16 6 11 56 49 7

8. Estrasburgo 50 33 14 8 11 53 43 10

9. Lorient 45 33 11 12 10 48 49 -1

10. Toulouse 44 33 12 8 13 47 46 1

11. Paris Football Club 41 33 10 11 12 45 49 -4

12. Brest 38 33 10 8 15 42 54 -12

13. Angers 35 33 9 8 16 28 47 -19

14. Le Havre 32 33 6 14 13 30 44 -14

15. Auxerre 31 33 7 10 16 32 44 -12

16. Legal 31 33 7 10 16 37 60 -23

17. Nantes 23 33 5 8 20 29 52 -23

18. Metz 16 33 3 7 23 32 76 -44

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