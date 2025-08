A- A+

Futebol Internacional Endrick tinha empréstimo acertado ao Real Sociedad, mas lesão no menisco "melou" negócio, diz rádio Negociação estava praticamente fechada com equipe espanhola, mas recaída no impediu saída

Um dos planos mais bem desenhados do Real Madrid para acelerar a adaptação de Endrick ao futebol europeu foi interrompido por um revés físico.

Segundo o programa El Partidazo, da rádio espanhola COPE, o atacante brasileiro de 18 anos esteve a poucos detalhes de ser emprestado à Real Sociedad, mas uma recaída em sua lesão no menisco impediu o desfecho da negociação.

A operação vinha sendo tratada com discrição nos bastidores merengues e era considerada estratégica: permitir que Endrick atuasse com regularidade em LaLiga por um clube de alto nível, ganhando minutos, experiência e adaptação ao estilo espanhol — com o objetivo de voltar em 2026 pronto para brigar por espaço no time principal.

— A verdade é que, no fim das contas, essas coisas se resumem à sorte ou ao azar, certo? — comentou a jornalista Arancha Rodríguez, da COPE, que revelou os bastidores da negociação. — Era disso que estávamos falando. O Endrick tinha praticamente tudo acertado com a Real Sociedad.

O acordo foi encaminhado enquanto o Real Madrid estava nos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes. Paralelamente, Endrick sofreu uma nova dor no local da lesão anterior e teve que interromper os treinamentos. O imprevisto jogou por terra os planos de transferência temporária.

— Foi questão de dias até Endrick vestir a camisa da Real Sociedad — afirmou Arancha, que classificou o negócio como “muito próximo”.

