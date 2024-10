A- A+

Rendimento Endrick é titular do Real Madrid pela primeira vez e faz Palmeiras embolsar R$ 450 mil O atacante revelado pelo Verdão iniciou na derrota contra o Lille desta quarta-feira (2)

Endrick deixou o Palmeiras em julho deste ano mas continua a render bônus financeiros ao clube. Depois de ter marcado dois gols e gerado 70 mil euros (35 mil por gol) - cerca de R$ 430 mil - ao cofre palmeirense, agora foi a vez do brasileiro atingir mais uma meta prevista no contrato.

Por ter sido titular do Real Madrid na partida contra o Lille nesta quarta-feira (2), pela Champions League, o Palmeiras vai receber 75 mil euros, equivalente a R$ 450 mil.

Essa é a primeira vez que o brasileiro é titular da equipe de Carlo Ancelotti, que já afirmou que, no futuro, isso pode acontecer mais vezes.

A titularidade de Endrick deixa no banco nomes com mais tempo na equipe, como de Rodrygo, e o estrelado Kylian Mbappé, que tem iniciado as partidas.

O contrato do Palmeiras com o Real Madrid estipula uma série de metas que podem gerar retorno financeiro ao clube formador do brasileiro.

Apesar de não existir um limite de gols, assistências ou partidas como titular, o Palmeiras deixa de receber a quantia quando o valor somado das metas, 12,5 milhões de euros (R$ 76,6 milhões, na cotação atual), for atingido.



Veja as metas estipuladas no contrato de Endrick:

75 mil euros a cada jogo como titular do Real Madrid;

35 mil euros a cada gol, assistência ou pênalti sofrido;

500 mil euros se for campeão do Campeonato Espanhol e titular em oito jogos (valor sobe para 1 milhão de euros se tiver 18 jogos como titular);

500 mil euros se for semifinalista da Champions League e titular em três jogos (valor sobe para 1 milhão de euros se tiver sete jogos como titular);

1 milhão de euros se for campeão da Champions League e titular em quatro jogos (valor sobe para 2 milhões de euros se tiver oito jogos como titular);

1 milhão de euros se conquistar o prêmio de Golden Boy ou Kopa (dados à jovem revelação do futebol na temporada);

1 milhão de euros se terminar no top 3 da Bola de Ouro ou do The Best;

2 milhões de euros se for eleito melhor do mundo em qualquer uma das premiações.

