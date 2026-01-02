Endrick treina com elenco do Lyon, mas técnico freia estreia contra o Monaco: "Não está pronto"

A- A+

Emprestado pelo Real Madrid para atuar no futebol francês, o centroavante Endrick foi a campo nesta sexta-feira e participou da atividade com os seus novos companheiros do Lyon.



A movimentação aconteceu na véspera do jogo com o Monaco, em partida válida pela 17ª rodada da Ligue 1 (campeonato nacional).

Questionado se o reforço poderia estrear já neste sábado, o treinador Paulo Fonseca foi direto ao ponto: "Ele não está pronto para jogar os 90 minutos". O treinador confirmou que o atacante de 19 anos não estará disponível para o compromisso.



Este foi o segundo treino do atleta, de acordo com o jornal francês L'Équipe. Usando um agasalho, luvas e cachecol, o atleta revelado pelo Palmeiras fez exercícios físicos e vem sendo observado pelo novo técnico e a sua comissão.



"Começou a treinar esta semana e acho que a adaptação está indo muito bem. É o tipo de jogador de que precisamos: é diferente. Todo o grupo o recebeu muito bem. Conversamos e sei que está muito feliz, assim como nós. Temos um atacante de muita qualidade", afirmou Paulo Fonseca.



Na conversa com os jornalistas, o treinador atualizou as informações sobre a condição atlética de seu novo comandado. "Está em boa forma, treinou em Madri, mas ainda não está pronto para jogar uma partida inteira. Ele fez bons treinos e está muito motivado", comentou.



Após a atividade, Endrick foi atender os cerca de vinte torcedores que foram assistir ao treinamento. Paciente, distribuiu autógrafos e posou para fotos. A previsão de estreia do jovem atacante em seu novo clube é 11 de janeiro, diante do Lille, pela Copa da França.

Veja também