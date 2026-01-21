A- A+

Europa League Endrick: UEFA impede brasileiro de atuar pelo Lyon em competições continentais Contratado recentemente, o atacante não poderá entrar em campo pela equipe francesa até março

Contratado recentemente pelo Olympique de Lyon e com início promissor no futebol francês, o atacante brasileiro Endrick não poderá atuar pela equipe na próxima rodada da Europa League.

O jogador esbarrou no regulamento da Uefa, que impede novas inscrições ou alterações nas listas dos clubes durante a fase de liga da competição continental.

O Lyon enfrenta o Young Boys nesta quinta-feira sem poder contar com o brasileiro. Apesar de já ter disputado duas partidas pelo clube francês e demonstrado bom desempenho, Endrick só poderá ser inscrito após o encerramento das rodadas 7 e 8 da fase de liga, marcadas para esta quinta-feira e para o dia 29 de janeiro.

A norma está prevista no artigo 32.1 do regulamento da Europa League, que determina: “Após a conclusão da fase de liga e antes do início da fase eliminatória, um clube poderá inscrever no máximo três novos jogadores elegíveis para os jogos restantes da competição atual. Essas inscrições devem ser concluídas, no mais tardar, até 5 de fevereiro de 2026”. A regra também bloqueia, neste período, a possibilidade de inscrições excepcionais mesmo em casos de lesões de longa duração.

Com isso, Endrick terá de aguardar para estrear em competições europeias com a camisa do Lyon. A equipe comandada por Paulo Fonseca lidera a tabela da fase de liga e tem grandes chances de garantir vaga direta nas oitavas de final, sem passar pelos playoffs. Nesse cenário, o primeiro jogo europeu do brasileiro pelo clube francês só ocorreria em 12 de março.

A situação de Endrick não é isolada. Todos os reforços contratados na atual janela de inverno enfrentam a mesma limitação. O lateral português João Cancelo, por exemplo, também terá de esperar a fase eliminatória para ficar à disposição de Hansi Flick no Barcelona.

O mesmo acontece com Giacomo Raspadori, contratação de destaque da Atalanta, que não poderá atuar contra o Athletic Bilbao em San Mamés, para alívio da equipe comandada por Ernesto Valverde.

