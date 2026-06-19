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COPA DO MUNDO Endrick vai jogar contra o Haiti? Saiba expectativa para o jogo do Brasil na Copa Jovem de 18 anos não entrou em campo no empate em 1 a 1 com o Marrocos, na estreia do Mundial

A ausência de Endrick na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, em empate por 1 a 1 com Marrocos, decepcionou parte do torcedor que gostaria de ver o jovem de 18 anos em campo - especialmente após o gol do atacante no amistoso contra o Egito.



Depois da atuação irregular no primeiro jogo do Mundial, a expectativa pela entrada do jogador no time aumentou. Mas será que desta vez Endrick vai jogar contra o Haiti?





O Estadão apurou que o técnico Carlo Ancelotti deve fazer quatro mudanças em relação ao time que enfrentou Marrocos, mas o atacante revelado no Palmeiras deve continuar como opção no banco de reservas. A escalação oficial será divulgada cerca de 1 hora antes da partida.



Carlo Ancelotti, técnico do Brasil . Foto: MAURO PIMENTEL / AFP



"Endrick é um talento extraordinário. O Brasil vai aproveitar suas qualidades nesta Copa e também na próxima Copa do Mundo. Ele é paciente, não tem pressa e é muito maduro para a idade. Esse é um aspecto muito importante. Além disso, a família está muito próxima dele, o que é fundamental para um jovem. Vamos esperar o momento correto, porque ele será importante", disse Ancelotti, em entrevista coletiva, sobre Endrick.



Em meio à ausência de Endrick, surgiu entre os torcedores até mesmo a tese de que ele não teria sido escolhido para jogar contra Marrocos por causa da Nike. O colunista Rodrigo Capelo é cético quanto à teoria, que classifica como ilógica. Já o ex-jogador Müller afirma ter presenciado, na década de 1990, a influência da fornecedora de material esportivo sobre a convocação. Procuradas pelo Estadão, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e a Nike afirmaram que não vão se manifestar sobre o assunto.



O Brasil encara o Haiti nesta sexta-feira, às 21h30, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, em partida do Grupo C da Copa do Mundo. No dia 24, a seleção encerra a sua participação na fase de grupos diante da Escócia.

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