Endrick "vira" defensor com expulsão cedo e vê Lyon cair nas oitavas da Liga Europa para Celta

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Endrick amargou sua primeira grande decepção no Lyon nesta quinta-feira. Sacrificado com a expulsão de um companheiro com somente 18 minutos, o brasileiro precisou ser recuado em campo e, longe da área, nada pôde fazer na eliminação nas oitavas de final da Liga Europa diante do Celta de Vigo, com derrota por 2 a 0, no Groupama Stadium, na França.





Buscar o empate por 1 a 1 com gol de Endrick nos minutos finais em Vigo, deixou o Lyon bastante empolgado para o duelo de volta das oitavas, nesta quinta-feira. Com o Groupama Stadium lotado, os franceses não confirmaram a previsão e iniciaram a partida sofrendo para agredir o bom sistema defensivo do Celta.



Com somente 18 minutos, o Lyon ficou com um a menos após entrada dura de Niakhaté, seu principal defensor. O zagueiro ainda tentou argumentar, mas o árbitro, bem posicionado, puxou o cartão vermelho de imediato, dificultando aina mais a missão dos locais.



O técnico Paulo Fonseca, inicialmente, não acenou em reforçar a marcação. Optou por redistribuir seus atletas em campo. Endrick recebeu orientações ao pé do ouvido. Depois de garantir o empate na ida, o brasileiro agora tinha uma função a mais: ajudar da defesa.



Querendo findar com jejum de três jogos sem triunfos na Liga Europa, o Celta cresceu com um jogador a mais e teve tudo para abrir frente com Duran. Cara a cara, o atacante bateu em cima de Greif. O goleiro voltou a salvar os franceses logo depois, em batida forte de Swedberg dentro da área.



Endrick estava distante da área adversária, obrigado a buscar a bola na defesa na nova configuração do Lyon. Sacrificava-se pela equipe e, em contrapartida, sofria para criar algo na frente, onde vem fazendo temporada artilheira que lhe rendeu convocação de Carlo Ancelotti.



Com seu principal atacante no sacrifício, o Lyon perdeu todo o ímpeto ofensivo e lutava, apenas, para não sair em desvantagem. Fer Lopez exigiu nova defesaça de Greif antes do intervalo. Pulo Fonseca tinha 45 minutos para ajustar sua equipe depois de muito sufoco e nenhum susto na frente.



O Lyon teve boa oportunidade aos oito minutos da etapa final com falta próxima da área. Endrick assumiu a cobrança e mandou pelo alto. O destaque francês, entretanto, era o goleiro Greif, que empilhava defesas importantes e salvadoras.



Após outra chance desperdiçada, o técnico Claudio Giraldez resolveu aumentar ainda mais seu poderio ofensivo e colocou o ídolo Iago Aspas, autor de sete gols na temporada, em campo, além de Jutglá, para tentar superar o inspirado Greif. E a resposta veio após três minutos, com gol do lateral Rueda - já havia anotado em Vigo e apareceu livre na pequena área.



Bastante cansado pela dupla função, Endrick deixou o gramado aos 22 minutos, extenuado. Mesmo precisando de reação, O Lyon fez a segunda metade da fase final totalmente modificado. E mais da base do coração do que na tática.



Querendo repetir a ida, quando buscaram a igualdade no fim, os franceses foram todos para a área. AS jogadas limitavam-se a chuveirinhos sem produtividade e o castigo veio nos acréscimos. Rueda deu lindo passe entre as linhas de marcação e Jutglá saiu livre, escolheu o canto e garantiu a festa espanhola.

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