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FUTEBOL INTERNACIONAL Endrick volta a esquentar o banco no Real Madrid e pode ser emprestado novamente em janeiro Camisa 9 ainda não entrou em campo oficialmente na temporada

Endrick retornou ao Real Madrid disposto a disputar espaço, mas vive novamente uma situação de pouca participação no clube espanhol. Depois de se recuperar de um problema muscular, o atacante voltou a frequentar o banco de reservas, ainda sem entrar em campo oficialmente na temporada.





O brasileiro passou o primeiro semestre de 2026 emprestado ao Lyon. Na França, recuperou protagonismo, participou de 21 partidas e terminou a passagem com oito gols e oito assistências O desempenho também contribuiu para sua convocação à seleção brasileira para a Copa do Mundo.

Endrick em campo na Copa do Mundo. Foto: Jewel Samad/AFP





De volta a Madri, Endrick esteve próximo de sair novamente durante a última janela. A Roma e o Aston Villa demonstraram interesse em receber o atacante, mas José Mourinho teve participação direta na permanência do jogador. O treinador comunicou que pretendia utilizá-lo como centroavante e também pelo lado direito do ataque.



O início da temporada, porém, não ocorreu como o brasileiro esperava. Um incômodo muscular o afastou das primeiras rodadas do Campeonato Espanhol. Quando ficou novamente disponível, Endrick encontrou um setor ofensivo consolidado e com poucas mudanças promovidas pela comissão técnica.

Endrick durante treino do Real Madrid. Foto: Thomas Coex / AFP



Kylian Mbappé permanece como referência do ataque, enquanto Arda Güler e Yan Diomande ganharam espaço. Brahim Díaz também aparece entre as alternativas de Mourinho. Além deles, Carlos Espí aproveitou a ausência do brasileiro, acumulou minutos e marcou em sua estreia no Campeonato Espanhol.



A concorrência deve aumentar com o retorno de Rodrygo, previsto para o início de 2027. Embora Mourinho valorize a capacidade de Endrick para atuar em diferentes posições, o atacante ainda não encontrou uma função que lhe garanta uma sequência regular.

Vini Jr., Rodrygo e Jude Bellingham durante partida do Real Madrid. Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP





O lado esquerdo seria outra possibilidade, mas é ocupado por Vinicius Júnior, um dos jogadores com menor índice de rotação no elenco. Pelo centro, Mbappé é titular absoluto. Na direita, Endrick também disputa espaço com atletas que começaram a temporada à sua frente.



Segundo o jornal espanhol As, o Real Madrid pretende observar a situação até a abertura da próxima janela. Caso Endrick continue sem minutos, um novo empréstimo poderá ser discutido em janeiro.

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