Endrick recebe sondagem do West Ham, mas Real Madrid segura ex-Palmeiras na Espanha

Desde que chegou à Europa, Endrick ainda não se consolidou como titular em um elenco estrelado do Real Madrid. No time espanhol, o jovem concorre com Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Rodrygo para iniciar a partida entre os 11 iniciais.

Em função disso, o jogador atrai interesse de outros clubes do Velho Continente, pela possibilidade de compra e empréstimo. Este é o caso do West Ham, da Inglaterra, que insistiu pela contratação do atacante nesta janela de transferências.



No entanto, o jovem de 18 anos não irá se transferir para a Inglaterra - nem tem interesse para tal. Segundo apurou o Estadão, nas últimas semanas o clube avançou, junto ao Real Madrid e ao estafe do atleta, para convencê-lo da negociação. Mas nenhuma das partes se mostrou interessada na negociação neste momento - além de a janela de transferências ter se fechado nesta semana.





Endrick entende que ainda tem o que mostrar no Real Madrid e evoluir ao lado do técnico Carlo Ancelotti. Nesta temporada, marcou quatro gols em 19 jogos.

Além disso, nesta quarta-feira, o atacante pode ser titular no duelo com o Leganés, já que Mbappé e Bellingham serão desfalques no clube merengue. Ele entende que poderá ganhar mais espaço e minutos com o passar de tempo - e sua evolução nos treinamentos.



O Real também não teve interesse em negociar o atleta. O clube aposta que Endrick, há menos de um ano na Europa, conseguirá amadurecer no elenco principal. Tanto que, antes de o atacante deixar o Palmeiras em 2024, Ancelotti já cravava que ele permaneceria na equipe, sem passar pelo time B, como aconteceu com Rodrygo e Vini Jr., antes de brilharem no Santiago Bernabéu



Em 2024, além de se mudar para a Espanha, Endrick ganhou oportunidades com a camisa da seleção brasileira - inclusive marcando gols em amistosos com Inglaterra e Espanha. Também conquistou, em seus últimos meses no Palmeiras, o Campeonato Paulista, diante do Santos.

