Sport Energia da sede do Sport é cortada por falta de pagamento Leão tem em aberto três faturas junto a Neoenergia

Um dia após a derrota para o Vitória, pela Série A, a sede do Sport, na Ilha do Retiro, teve a energia cortada durante a manhã desta segunda-feira (24).

De acordo com uma informação obtida pela Folha de Pernambuco, são três faturas em aberto (março/23, outubro/25 e novembro/25), que juntas somam R$ 266.987,18.

Através da assessoria de comunicação, a Neoenergia informou que o clube procurou a empresa para a realização de um acordo financeiro, com o objetivo de ter normalizado o serviço de forma imediata.

Procurado pela Folha de Pernambuco, "o Sport Club do Recife informa que já firmou acordo com a Neoenergia para o restabelecimento do serviço, e a concessionária iniciou de imediato o processo de religação".

Valores das faturas:

Março/23 - R$ 50.955,11

Outubro/25 - R$ 126.912,72

Novembro/25 - 89.119,35

