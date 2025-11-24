Energia da sede do Sport é cortada por falta de pagamento
Leão tem em aberto três faturas junto a Neoenergia
Um dia após a derrota para o Vitória, pela Série A, a sede do Sport, na Ilha do Retiro, teve a energia cortada durante a manhã desta segunda-feira (24).
De acordo com uma informação obtida pela Folha de Pernambuco, são três faturas em aberto (março/23, outubro/25 e novembro/25), que juntas somam R$ 266.987,18.
Através da assessoria de comunicação, a Neoenergia informou que o clube procurou a empresa para a realização de um acordo financeiro, com o objetivo de ter normalizado o serviço de forma imediata.
Procurado pela Folha de Pernambuco, "o Sport Club do Recife informa que já firmou acordo com a Neoenergia para o restabelecimento do serviço, e a concessionária iniciou de imediato o processo de religação".
Valores das faturas:
Março/23 - R$ 50.955,11
Outubro/25 - R$ 126.912,72
Novembro/25 - 89.119,35