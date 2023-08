Enfim apresentado, Peglow está perto de estrear pelo Sport

A- A+

Vindo para ser um dos principais reforços da reta final da Série B, Peglow foi finalmente apresentado de forma oficial pelo Sport e deve estrear na próxima sexta-feira (11), diante da Tombense, fora de casa. O atleta estava cumprindo pena imposta por uma confusão em que se envolveu na Ucrânia, quando ainda jogava pelo Dnipro-1 e só agora poderá ser relacionado. O jogador é a principal aposta para substituir Luciano Juba, que tem contrato encerrando neste mês de agosto.

João Peglow foi revalado pelo Internacional e ainda nas divisões de base se destacou, sendo um dos destaques do título mundial sub-17 do Brasil em 2019. Como profissional, o meia atacante não teve o mesmo desempenho e não atuou tanto no Inter. Procurando por espaço, o jogador foi emprestado para o Porto B de Portugal, Atlético-GO e depois seguiu para a Ucrânia, vestir a camisa do Dnipro-1, última camisa que vestiu. Segundo o atleta, o chamado do Sport não teve como recusar e enxerga como uma grande oportunidade na carreira. "Quando veio o interesse do Sport, não pensei duas vezes, é uma grande equipe, um grande clube, uma torcida de massa, eu sabia que ia lutar por título, por vaga na série A. Fiquei muito feliz com o projeto que me passaram, com o grupo que estava aqui, então tô muito contente de estar aqui hoje e poder finalmente estar à disposição do treinador e do clube para ajudar", disse o novo camisa 77.

Possibilidade em campo

Com o contrato de Luciano Juba se aproximando do final, uma vaga deve ser aberta no setor de ataque e Peglow surge como um dos principais nomes para assumir a posição. O novo jogador do Sport terá a dura missão de tentar substituir um jogador que marcou 20 gols e que deu 18 assistências em 50 jogos em 2023. "O Juba é um grande jogador, uma grande pessoa, se for embora, desejo tudo de bom, uma pessoa que merece muito, vem fazendo uma grande temporada", teceu elogios. "Se o professor achar que eu posso me encaixar ali (vaga de Juba), vou dar meu máximo sempre, em todos os jogos, me sinto muito pronto", completou.

Além de entrar pela meia esquerda, Peglow se mostrou à disposição de atuar em mais de um função do meio para frente. "Eu tenho essa facilidade desde cedo de cumprir as três funções do meio para frente, como meio campo, extremos, e até um falso 9, fiz isso nas seleções também, então como jogador consigo me modificar dentro de campo, consigo jogar em outras posições pela qualidade técnica que tenho", afirmou.

Veja também

Futebol Internacional Site de conteúdo adulto oferece R$ 249 milhões para estampar marca na camisa do Chelsea, diz jornal