Pela rodada inaugural da segunda fase do Mundial de Basquete, o Brasil tem difícil missão para avançar ao mata-mata do torneio. Sem muita margem para erros, a seleção brasileira enfrenta a forte equipe do Canadá, neste sexta-feira (1º), em Jacarta, na Indonésia. Com transmissão da ESPN2/Star+, a bola sobe a partir das 10h30.

Durante a primeira fase, o Brasil alternou entre momentos de euforia e preocupação. Na primeira partida, vitória convicente diante do Irã com mais de 40 pontos de diferença. Na sequência, derrota para a atual campeã mundial e europeia, a Espanha, num jogo que nada deu muito certo para os brasileiros. Na última rodada, triunfo com uma carga de tensão maior do que era esperado sobre a Costa do Marfim.

Por outro lado, o Canadá vem de uma campanha perfeita no Mundial, com vitória por mais de 30 pontos diante da França e da Letônia e por mais de 50 para cima do Líbano. Os canadenses reuniram bons nomes da NBA, como o armador Shai Gilgeous-Alexander e o ala-armador RJ Barrett, do Oklahoma City Thunder e New York Knicks, respectivamente, e aparecem como um dos favoritos ao título.

Próxima fase da Copa do Mundo definida!



Teremos Canadá e Letônia pela frente, no Grupo L, que também tem a Espanha, a qual não enfrentaremos novamente. Jogos na sexta e no domingo!



Lembrando que as equipes carregam toda a campanha da primeira fase e que as duas melhores vão… pic.twitter.com/kcSXSJoa2J — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) August 30, 2023

O que é necessário fazer para avançar ?

O Brasil agora está no Grupo L, junto com Canadá, Letônia e Espanha. Com as pontuações conservadas da primeira fase, os brasileiros não voltarão a enfrentar os espanhóis, encarando apenas canadenses e letãos. Ao final das duas rodadas, os dois melhores colocados avançam e atualmente a Seleção está em terceiro, precisando ganhar ao menos uma posição.

Para isso, há alguns cenários possíveis para o Brasil confirmar vaga no mata-mata, inclusive até perdendo um dos dois jogos dessa próxima fase. Dos mais factíveis de acontecer, eles passam necessarimente por dois triunfos brasileiros.

Se o Brasil vencer ambas as partidas e a Espanha também ganhar os dois confrontos, o País avança na segunda posição. Outra possibilidade passa pelo caso dos brasileiros vencerem os dois jogos, mais a combinação dos espanhóis vencerem a Letônia e os canadenses derrotarem a Espanha, terminando empatado com os norte-americanos na liderança.

Todos os outros cenários possíveis terão um triplo empate entre a Seleção e mais dois outros times. Nessas possibilidades de empate entre três times, o Brasil ainda teria que tirar a diferença de saldo de pontos que tem para os adversários.

Onde assistir:

Canal: ESPN2/Star+

Horário: 10h30

Local: Jacarta/Indonésia

