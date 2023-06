A- A+

acusação Enquanto Daniel Alves pede desculpas por traição, ex Joana Sanz passeia em paraíso termal no México Jogador concedeu entrevista ao jornal espanhol La Vanguardia e diz que sua ex-mulher Joana Sanz é a única pessoa que ele deve explicação

Preso desde o dia 20 de janeiro, acusado de estuprar uma jovem de 23 anos na Boate Sutton, em Barcelona, o lateral Daniel Alves falou pela primeira vez sobre o caso. Em entrevista ao jornal espanhol La Vanguardia, o brasileiro de 40 anos afirmou mais uma vez ser inocente e garantiu que não sabe o motivo pelo qual a mulher fez a denúncia, mas que ele a perdoa de qualquer acusação falsa e pediu desculpas à ex-mulher, a modelo espanhola Joana Sanz. Enquanto isso, ela está com a amiga Sol Sheckler Rinaldi no paraíso termal Las Grutas de Tolantongo, no México. Sol é namorada do jogador argentino Toto Salvio, que atualmente joga no Pumas, time mexicano.

Em seu perfil no Instagram, Joana postou fotos tomando banho de cachoeira, curtindo uma noite com drinques com a amiga e fazendo uma tatuagem na mão: "Má influência", brincou ela.

O ex-lateral direito foi quem pediu para conceder a entrevista, que durou mais de duas horas, ao portal espanhol. A ideia de Daniel Alves era fazer com que as pessoas soubessem o que ele pensa sobre o caso e esclarecer sua versão, que foi contada em cinco versões diferentes para o Tribunal de Justiça da Espanha.

Daniel Alves aproveitou a oportunidade para se desculpar com sua ex-mulher Joana Sanz, modelo que anunciou a separação com o brasileiro nas redes sociais em meados de março. O ex-jogador entende que ela é a única pessoa a quem ele deve desculpas.

"Pedir desculpa à única pessoa a quem tenho de pedir desculpa, que é a minha mulher, Joana Sanz. A mulher com quem me casei há oito anos, com quem ainda sou casado e espero viver com ela por toda a minha vida. Já pedi perdão pessoalmente a ela aqui, na prisão, mas devo fazê-lo publicamente, porque a história é pública, a ofensa é pública e ela merece essas desculpas públicas" afirmou o brasileiro.

Daniel Alves também usou Joana Sanz como o motivo para ter dado cinco versões diferentes ao Tribunal. O brasileiro afirma que precisou mentir, pois tinha medo de perder sua mulher e tentou desesperadamente salvar seu casamento.

"Se alguém já amou de verdade, se conheceu, como eu, o amor verdadeiro, saberá que para manter esse amor, faz-se de tudo. E eu menti. Tive medo de perder a Joana e por isso menti. Lutei desesperadamente para salvar meu casamento da infidelidade, independentemente das consequências que estou pagando" contou.

No decorrer da entrevista, o atleta também comentou o ocorrido na discoteca e afirmou que se alguém informasse que estavam o acusando de violência sexual, ele teria ido direto à delegacia para esclarecer tudo à autoridades.

"Quando a mulher com quem tenho um problema sai do banheiro atrás de mim, fico um pouco na minha mesa. Ao sair, soube pelas imagens que passei perto de onde a mulher estava chorando. Eu não a vi. Se a tivesse visto chorar, eu teria parado para perguntar o que estava acontecendo. Naquele momento, se algum responsável pela discoteca me pedisse para esperar porque a jovem alegava que eu a teria agredido sexualmente, não iria para casa. Na mesma noite apareceria em uma delegacia para esclarecer" relatou Daniel Alves.

Segundo o jornal espanhol El Periódico, também da Espanha, a investigação do caso chegou ao fim na semana passada e o julgamento será realizado no próximo outono na Espanha, especificamente, entre os meses de outubro e novembro deste ano de 2023.

O portal ainda afirma que o lateral brasileiro não terá sua liberdade concedida e precisará aguardar a decisão final dentro do presídio Brians 2. Além disso, o El Periódico garante que a menos que os advogados, tanto de defesa quanto da vítima, solicitem algum novo exame e o juiz conceda — algo extremamente improvável neste momento — todas as provas já estão na mesa do juiz.

