Famosos Enquanto não se muda para Santos, Neymar segue em mansão vizinha de Virginia e outros famosos Jogador de futebol, que já treina no CT do Santos, ainda não se estabeleceu definitivamente na cidade e tem usado helicóptero para se deslocar entre os estados

Enquanto ainda não se estabelece na Baixada Santista, Neymar leva uma rotina de idas e vindas. O jogador, que já iniciou os treinos no CT do Santos, continua morando em sua mansão em Mangaratiba (RJ), na Costa Verde do Rio de Janeiro. Mesmo com os treinos em São Paulo, ele tem se deslocado frequentemente entre os estados, realizando o trajeto de uma hora de helicóptero para encontrar sua nova equipe. No litoral fluminense, aliás, uma das suas casas fica ao lado da residência de Virginia Fonseca e Zé Felipe.

Pais de Maria Alice, Maria Flor e Zé Leonardo, a influencer e o cantor sertanejo adquiriram sua mansão em Mangaratiba no ano passado. A região onde a casa está localizada é a mesma onde nomes como Dennis DJ, os atores Adriana Esteves, Vladimir Brichta e Regina Casé e os jogadores de futebol Gabriel Jesus e Thiago Silva também possuem imóveis de veraneio luxuosos.





Virginia e Zé Felipe compraram a propriedade por cerca de R$ 27 milhões. Antes, a casa pertencia a Emerson Sheik, ex-jogador de Corinthians e Flamengo. Com 18 mil metros quadrados, a mansão tem mais de dez ambientes e conta com heliponto, píer particular e espaços de festas, de acordo com a CNN. A propriedade conta também com áreas para a prática de esportes como um campo de futebol, quadras de futevôlei e de tênis e um spa. O ambiente externo da residência é completado com uma piscina enorme. O acesso para a área de banho é feito por uma ponte construída sobre um lago natural.

Destino de milionários, Mangaratiba é a cidade no estado do Rio de Janeiro com maior índice de domicílios de uso ocasional, de acordo com dados do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE). O mais recente censo demográfico, realizado em 2022, aponta que 54,7% das casas do município são para fins eventuais, e esse percentual coloca a cidade na 19ª posição entre as 20 primeiras do país com a mesma característica. A maior parte das casas é de gente que não mora em Mangaratiba, mas, sempre que pode está passando uma temporada por lá.

A cidade de 41 mil habitantes, próxima a Angra dos Reis (RJ), tem uma densidade demográfica de 112,13 habitantes por km² e uma média de 2,61 moradores por residência. O local reúne 34 praias, além de muitas ilhas, trilhas e cachoeiras, como as de Conceição de Jacareí, onde há transportes que realizam a travessia para a Ilha Grande, Bengala, Poção e Véu de Noiva.

A seguir, veja quais são os famosos que possuem casa em Mangaratiba:

Neymar

O jogador de futebol é dono de duas mansões em Mangaratiba. Uma delas também fica no condomínio Portobello, avaliada em R$ 28 milhões, e possui cinco mil metros quadrados, seis suítes, piscina, área de lazer e até um "puxadinho" com dez suítes para acomodar os amigos. É claro que na casa do craque também não faltaria um campo de futebol.

A propriedade ainda tem quadra de tênis, espaço gourmet, spa com jacuzzi aquecida, sauna a vapor, sala de massagem, academia... Outro destaque é uma adega subterrânea climatizada com capacidade para três mil garrafas.





A mansão de sete suítes, piscina e cais privativo no condomínio Portobello, em Mangaratiba, o mesmo onde Neymar tem sua casa Foto: Reprodução /Airbnb

A outra casa fica no condomínio Aero Rural, onde o atleta construiu um lago artificial que foi alvo de denúncia e interdição por parte da Secretaria de Meio Ambiente de Mangaratiba. O imóvel, de 10 mil metros, também é um verdadeiro paraíso. Ele construiu uma área de lazer completa com direito até a uma pista de kart. Além de um campo de futebol, a propriedade possui quadra de futebol de areia, de tênis e três piscinas. A mansão também tem um heliponto e uma marina para três lanchas.

Regina Casé

A atriz e apresentadora é dona de uma casa em Mangaratiba há muitos anos. A propriedade simples e aconchegante é um refúgio para a atriz relaxar e curtir a natureza. Não raro, a atriz posta registros mergulhando no mar esverdeado da região ou mostrando detalhes da casa no estilo rústico e da capelinha que ela tem no terreno. Ela abriu parte da casa para o programa "Casa GNT".

Dennis DJ

Dennis DJ adquiriu um terreno de cinco mil metros quadrados pelo valor de R$ 2,2 milhões, no condomínio Portobello, em 2020. A ideia era construir uma casa sustentável, com coleta de água pluvial para reuso, luzes de LED, placas de energia solar, madeira ecológica ou de reflorestamento e paisagismo com replantio. Exigente, o famoso desejava ambientes amplos, com muito vidro, madeiras, espaços abertos, mas integrados.





Pista de pouso para aviões no condomínio Portobello Foto: Reprodução

Procurado por celebridades e milionários do Brasil inteiro, o Portobello tem um canal, que corta todo o condomínio, e os proprietários podem circular com suas lanchas; existe um forte sistema de segurança 24 horas; acesso privativo a uma praia e até uma pista de pouso para avião e helicóptero particular.

David Brazil

David Brazil também começou a construir uma mansão em 2020, num terreno de sete mil metros quadrados. O imóvel, de dois andares e um terraço de 350 metros quadrados, foi erguido em meio à natureza, com vista para o mar e uma piscina com borda infinita. A mansão de David do Brazil tem quatro suítes, e o quarto dele conta com uma banheira com uma vista da mata e da praia.





David Brazil é dono de uma mansão em Mangaratiba Foto: Reprodução/Instagram

Adriana Esteves

O casal de atores também possui uma casa em Mangaratiba desde 2012. A propriedade fica em um condomínio de luxo e é bastante espaçosa, com diversas áreas para relaxar e se divertir.





Vladimir Brichta, Adriana Esteves, Regina Casé e Estevão Ciavatta, em Mangaratiba: casal de artistas é vizinho Foto: Reprodução/Instagram

Thiago Silva

O zagueiro, que joga pelo Fluminense, também é dono de um terreno comprado em 2022, e onde a mansão começou a ser construída do zero. A casa fica em um condomínio de luxo e possui diversas áreas de lazer, como piscina, sauna e churrasqueira.





Mansão de Thiago Silva em Mangaratiba Foto: Reprodução/Instagram

