Melhor do Mundo Entenda a diferença entre o Fifa The Best e a Bola de Ouro As premiações já foram unificadas, mas separação aconteceu em 2016; jogadores diferentes podem vencer no mesmo período analisado

A Fifa entrega o prêmio The Best de melhor jogador do mundo nesta segunda-feira (27). Os finalistas no masculino são Messi, Mbappé e Benzema. O último foi o vencedor da Bola de Ouro, mas não tem garantia de ganhar a premiação da entidade máxima do futebol pela falta de relação entre os prêmios.

Entenda a diferença

O The Best é entregue pela Fifa desde 1991, enquanto a Bola de Ouro é mais tradicional, desde 1956, e é distribuída pela revista France Football. Apesar de ser mais antiga, a premiação da revista francesa só era dada aos jogadores europeus até 1994.

A confusão entre os prêmios acontece porque, entre 2010 e 2015, a Fifa e a revista francesa unificaram os títulos daqueles anos com a Bola de Ouro Fifa. Em 2016, houve a retomada da separação. Messi (4x) e Cristiano Ronaldo (2x) foram os vencedores desse período.

Desde que a Fifa começou a entregar seu prêmio, os vencedores do The Best e da Bola de Ouro divergiram em oito ocasiões. Caso Messi ou Mbappé seja o vencedor desta segunda (27), será a nona.

Confira as premiações diferentes:

1991

Bola de Ouro: Papin (Olympique de Marselha/ França)

Melhor Fifa: Lothar Matthaus (Inter de Milão/ Alemanha)

1994

Bola de Ouro: Stoichkov (Barcelona/ Bulgária)

Melhor Fifa: Romário (Barcelona/ Brasil)

1996

Bola de Ouro: Matthias Sammer (Borussia Dortmund/ Alemanha)

Melhor Fifa: Ronaldo Fenômeno (PSV/ Barcelona/ Brasil)

2000

Bola de Ouro: Luís Figo (Real Madrid/ Barcelona/ Portugal)

Melhor Fifa: Zidane (Juventus/ França)

2001

Bola de Ouro: Michael Owen (Liverpool/ Inglaterra)

Melhor Fifa: Luís Figo (Real Madrid/ Portugal)

2003

Bola de Ouro: Nedved (Juventus/ República Tcheca)

Melhor Fifa: Zidane (Real Madrid/ França)

2004

Bola de Ouro: Shevchenko (Milan/ Ucrânia)

Melhor Fifa: Ronaldinho Gaúcho

2021

Bola de Ouro: Messi (Barcelona/ PSG/ Argentina)

Melhor Fifa: Robert Lewandowski (Bayern/ Polônia)

