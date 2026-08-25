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FUTEBOL Entenda a "guerra" de Neymar contra o gramado sintético Camisa 10 disputou apenas uma partida nesse tipo de gramado desde que voltou a atuar pelo Peixe

O Santos retorna aos gramados na próxima quarta-feira, 26, às 21h30 (de Brasília), para encarar o Palmeiras, em jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Para clássico decisivo, o clube alvinegro pode ter o desfalque de Neymar por conta do gramado sintético do Nubank Parque.



Desde que chegou ao time do litoral paulista em janeiro de 2025, o atacante de 34 anos disputou apenas uma partida nesse tipo de gramado: contra o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 23ª rodada do Brasileirão de 2025.



Em fevereiro deste ano, Neymar ficou de fora do duelo contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, e criticou o campo da equipe paranaense. "Praticar futebol nesse campo é quase impossível", escreveu o jogador nas redes sociais.

Neymar Jr., atacante do Santos. Foto: Raul Baretta/ Santos FC



Ele também se posicionou sobre o gramado do Atlético-MG após o jogo da última temporada, que terminou empatado em 1 a 1. "Comprovado... Sintético é uma m****", disse o atacante em publicação.



Neymar, inclusive, se manifestou contra a prática do futebol no sintético no ano passado, em posicionamento que contou com o apoio de nomes como Thiago Silva, Philippe Coutinho, Gabigol, Lucas Moura, entre outros. "Juntos pelo espetáculo. Futebol é natural, não sintético", afirmava a mensagem da campanha.

Neymar Jr., atacante do Santos. Foto: Nelson Almeida/AFP



Caso entre em campo contra o Palmeiras, será a primeira vez de Neymar no Nubank Parque, estádio que recebeu uma nova grama sintética em março.



O confronto de volta das quartas da Copa do Brasil ocorre no dia 2 de setembro, às 21h30, na Vila Belmiro.

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