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Copa do Mundo Entenda a polêmica e por que gol da Croácia contra Portugal no último minuto foi anulado Após recomendação do VAR, o árbitro norueguês Espen Eskås marcou impedimento no lance e anulou o gol

A arbitragem protagonizou mais um momento polêmico nesta Copa do Mundo. Nos acréscimos do segundo tempo do duelo entre Portugal e Croácia, que tinha os portugueses em vantagem por 2 a 1, Gvardiol marcou o gol de empate que levava a decisão da vaga para as oitavas de final para a prorrogação. No entanto, após recomendação do VAR, o árbitro norueguês Espen Eskås marcou impedimento no lance e anulou o gol, o que garantiu a vitória dos portugueses e a eliminação dos croatas.

O gol da Croácia contra Portugal, marcado aos 52 minutos da etapa complementar, não foi validado por um toque na cabeça de Matanovic, perceptível apenas pelo chip na bola, conforme imagem exibida pela Fifa na transmissão da partida. Com isso, ele acabou passando a bola para Pasalic, que estava adiantado. Em seguida, há um desvio do português Renato Veiga, mas o árbitro norueguês, com a ajuda do VAR, interpretou que este toque não habilitou a jogada, pois o zagueiro da seleção portuguesa não configurou um toque deliberado. Desta forma, o gol foi anulado.

De acordo com a International Football Association Board (Ifab), o órgão responsável pelas regras da Fifa, "não se considerará que um jogador em posição de impedimento obteve vantagem quando receber a bola de um adversário que tocou deliberadamente nela, incluindo com um toque de mão deliberado, a menos de que se trate de uma defesa deliberada do adversário".

Ainda segundo a Ifab, um toque deliberado na bola (à exceção do toque de mão deliberado na bola) ocorre quando um jogador tem o controle da bola e a possibilidade de: passar a bola para um companheiro de equipe; obter a posse da bola; afastar a bola (por exemplo, chutando ou cabeceando a bola).

A anulação do gol gerou revolta da seleção croata, que pressionou a arbitragem. O capitão Luka Modric foi um dos jogadores que mais se indignaram com a arbitragem do noruguês.

Durante os 90 minutos, Portugal e Croácia protagonizaram um duelo digno de mata-mata de Copa. Todos os gols foram marcados no segundo tempo. Quem abriu o placar foi a Croácia, aos 8 minutos, com Ivan Perisic. Na sequência, aos 23, Cristiano Ronaldo converteu pênalti e igualou o marcador. Já na reta final da partida, Gonçalo Ramos, aos 49, anotou o gol da vitória portuguesa.

Nas oitavas de final, o adversário de Portugal será a Espanha, que venceu a Áustria por 3 a 0 também nesta quinta. O jogo vai ser disputado no AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos

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