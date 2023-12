A- A+

Brasileirão Entenda a relação entre o abatimento da dívida do Palmeiras com a Crefisa e o título do Brasileirão Alviverde recebe bônus de R$ 10 milhões a cada conquista, segundo previsto em contrato

O título do Campeonato Brasileiro foi importante para ajudar a diretoria do Palmeiras a chegar ainda mais próximo do abatimento da dívida com a Crefisa, sua principal patrocinadora. Isso porque, o clube paulista ganha um bônus de R$ 10 milhões da instituição financeira a cada conquista, segundo previsto em contrato.

Este montante, portanto, será automaticamente abatido do débito do clube. Desta forma, o valor da dívida que estava em R$ 37,7 milhões, de acordo com o Conselho de Orientação e Fiscalização do Palmeiras, divulgado em outubro, cairá para R$ 27,7 milhões somente com o troféu conquistado na última quarta-feira.

Vale lembrar que a dívida total entre Palmeiras e Crefisa já chegou a bater R$ 172 milhões no final de 2019, mas o débito foi diminuindo a cada título conquistado pelo alviverde. No período, o Porco levantou 10 taças — nove sob o comando de Abel Ferreira.

A venda de alguns jogadores que ainda tinham ligação com a Crefisa, como foi o caso de Miguel Borja, também ajudaram no abatimento da dívida palmeirense. A ideia da Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras, é que este valor seja zerado em dezembro de 2024, quando acaba o seu mandato no time paulista.

O Palmeiras se tornou campeão brasileiro de 2023 após uma arrancada na reta final da competição. O título brasileiro serviu para coroar a era Abel Ferreira, que pode chegar ao fim — o técnico português foi procurado pelo Al-Sadd, da Arábia Saudita, para ser um dos treinadores mais bem pagos do mundo.

Ao todo, são dois Brasileiros (2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), dois Paulistas (2022 e 2023), uma Recopa Sul-americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023) conquistados sob o comando do treinador.

