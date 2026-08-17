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FUTEBOL Entenda a treta entre Neymar e Thiago Mendes, que não se cumprimentaram em Vasco x Santos Volante do time carioca deixou o atacante no vácuo antes da bola rolar em São Januário

Antes da bola rolar na vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Vasco, no último domingo, Thiago Mendes e Neymar foram os centros das atenções.



No tradicional cumprimento entre os jogadores depois do hino nacional, o volante do time carioca deixou o atacante no “vácuo”. O gesto é consequência de uma rivalidade que começou há seis anos, ainda no futebol francês.





Thiago Mendes ignorou Neymar na hora do cumprimento das equipes.



️@ESPNBrasil pic.twitter.com/IK9ehg8t7e — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 16, 2026

A primeira confusão aconteceu em dezembro de 2020, em um jogo entre PSG e Lyon pelo Campeonato Francês. Thiago Mendes acertou uma entrada dura em Neymar e acabou expulso. O atacante sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e ficou cerca de três semanas afastado dos gramados.

Após a partida, o volante foi às redes sociais para pedir desculpas ao compatriota e afirmou torcer para que Neymar não tivesse sofrido uma lesão grave. O atacante, por sua vez, não citou diretamente Thiago Mendes em suas manifestações públicas sobre o episódio.

A família de Neymar, porém, reagiu ao lance. O pai do jogador criticou a entrada e questionou a responsabilidade atribuída ao atacante pelas faltas sofridas durante as partidas.

— Um jogador aplica uma tesoura irresponsável, violenta, pelo lado, atravessa o espaço físico de outro, sem nem opção de defesa… Não medimos isso durante todo o jogo onde o Neymar sofreu o tradicional rodízio de faltas, e sempre violentas, e com isso vamos alimentando esse tipo de jogador e de atitude… Assim realmente o futebol vai perder... Até quando a culpa será da vítima??? — escreveu o pai de Neymar nas redes sociais.





O Thiago Mendes tem raivinha do Neymar mas era pra ser o contrario



Um cara que tenta lesionar um companheiro de trabalho propositalmente nao merece respeito



E ainda vão taxar o Neymar de mimado pic.twitter.com/fqLDUd7WDU — ABSOLUTE BRAZILIAN (@Absolutebrazil) August 16, 2026

A rivalidade entre os dois jogadores voltou a aparecer em 2026, quando Neymar e Thiago Mendes passaram a se enfrentar no futebol brasileiro. Em fevereiro, os dois se envolveram em uma discussão durante uma partida entre Santos e Vasco do primeiro turno do Brasileirão.

Neymar reclamou de uma falta cometida pelo volante e, pouco depois, os dois trocaram provocações em campo. Em determinado momento, os dois chegaram a discutir rispidamente e se encarar. O árbitro Rafael Rodrigo Klein aplicou cartão amarelo em ambos no lance.

No intervalo, Neymar foi questionado sobre o episódio e relembrou justamente a entrada sofrida em 2020.

— Sempre ele, sempre ele que arruma confusão, sempre ele quer dar uma de machão. É sempre assim. Com todo respeito, é um babaca. Já me quebrou uma vez no Paris Saint-Germain, me prometeu hoje. Então vamos ver se é homem o suficiente para me quebrar de novo — disse Neymar à reportagem do Sportv ao sair para o intervalo.

Neste domingo, Thiago Mendes se recusou a falar com Neymar antes da partida. Os dois jogadores trocaram as flâmulas, mas também não se cumprimentaram. Após a partida, o atacante do Santos riu da atitude do rival.

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