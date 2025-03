Entenda ação judicial que sindicato dos tenistas entrou contra órgãos reguladores do esporte

A- A+

Os escritórios das organizações que governam o mundo do tênis receberam um choque. A Associação de Jogadores Profissionais de Tênis (PTPA), sindicato liderado pelo sérvio Novak Djokovic, entrou com uma série de fortes ações judiciais contra os órgãos dirigentes do esporte de raquete, acusados de operar um “sistema corrupto, ilegal e abusivo”.

A PTPA, juntamente com mais de uma dúzia de tenistas profissionais e um importante escritório de advocacia internacional, iniciou uma série de ações legais globais nos Estados Unidos, no Reino Unido e na União Europeia contra os órgãos reguladores do tênis: a Associação de Tênis Profissionais (ATP), a Associação de Tênis Feminino (WTA), a Federação Internacional de Tênis (ITF) e a Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA). Os processos, de acordo com a declaração, "expõem abusos sistemáticos, práticas anticompetitivas e um flagrante desrespeito ao bem-estar dos jogadores que persistem há décadas".







“O tênis está em frangalhos”, disse Ahmad Nassar, diretor executivo da PTPA. “Por trás da fachada glamurosa promovida pelos réus, os jogadores estão presos em um sistema injusto que explora seu talento, reduz sua renda e coloca em risco sua saúde e segurança. Esgotamos todas as opções de reforma por meio do diálogo, e os órgãos governamentais não nos deixaram outra escolha a não ser responsabilizá-los no tribunal. Corrigir essas falhas sistêmicas não é sobre interromper o tênis, mas sobre salvá-lo para futuras gerações de jogadores e fãs”, acrescentou.

A declaração da PTPA foi além: “A ATP, WTA, ITF e ITIA operam como um cartel ao implementar uma série de restrições anticompetitivas draconianas e interconectadas e práticas abusivas”. “Não se trata apenas de dinheiro, mas de justiça, segurança e dignidade humana fundamental”, disse o canadense Vasek Pospisil (25º em 2014), cofundador da PTPA e membro do Comitê Executivo.

A PTPA, fundada em 2019 por Djokovic, Pospisil e outros tenistas com a missão de formar uma associação dedicada exclusivamente aos interesses dos jogadores em uma profissão que não permite sindicalização, explicou que antes de entrar com os processos, se reuniu com “mais de 250 jogadores de todos os circuitos, incluindo a maioria dos 20 melhores jogadores, homens e mulheres, para discutir os resultados da revisão legal. A resposta esmagadoramente positiva dos jogadores foi uma confirmação retumbante: a mudança é necessária agora, e os jogadores estão unidos em sua luta pela reforma.”

O processo abrange uma variedade de áreas, incluindo a eliminação de torneios "rivais" e não oficiais pelos circuitos ATP/WTA/ITF, a fixação de prêmios em dinheiro para que os torneios não possam oferecer mais do que uma quantia específica, o uso de pontos de classificação para desencorajar jogadores de participar de eventos rivais (incluindo as Olimpíadas), o extenso cronograma de onze meses sem férias e estouros regulares de programação que resultam em partidas sendo disputadas nas primeiras horas da manhã.

Sobre este último ponto, que a PTPA chama de “Desrespeito aos Jogadores”, ele observou: “Ano passado, os jogadores foram forçados a competir em um calor de 100 graus, suportar partidas que terminavam às 3 da manhã e jogar com bolas de tênis diferentes e prejudiciais a cada semana, resultando em lesões crônicas no pulso, cotovelo e ombro. Em Miami, um jogador desmaiou na quadra em calor extremo, foi forçado a se retirar da partida e passou uma noite no hospital se recuperando. Dizem aos jogadores que isso é o que vem com o privilégio de ser um jogador de tênis.”

“Divisão e distração”

A ATP emitiu uma declaração em resposta à reclamação da PTPA.

"Desde sua criação em 1990, a ATP tem desempenhado um papel fundamental no crescimento global do tênis profissional masculino. Por mais de três décadas, a estrutura de governança 50-50 da ATP garantiu que jogadores e torneios tenham voz igual na definição da direção do esporte no mais alto nível.

Os últimos anos trouxeram mudanças transformadoras para os jogadores. A introdução de uma fórmula de premiação em dinheiro, prêmios recordes em dinheiro no estádio e novos e expandidos fundos de bônus contribuíram para um aumento significativo na remuneração dos jogadores (até US$ 70 milhões nos últimos cinco anos). A introdução de auditorias independentes anuais proporcionou aos jogadores total transparência sobre as finanças dos torneios da ATP. O programa ATP Baseline introduziu uma renda mínima garantida para os 250 melhores jogadores de simples, proporcionando segurança financeira sem precedentes no tênis profissional.

As contribuições previdenciárias dos jogadores aumentaram muito, enquanto os prêmios em dinheiro nos eventos do ATP Challenger Tour mais que dobraram, reforçando o compromisso da ATP em fortalecer a jornada dos jogadores.

Esses avanços foram alcançados graças à estrutura de governança da ATP, onde cada decisão importante é tomada com a participação dos jogadores e seus representantes eleitos. Enquanto isso, os jogadores, como contratados independentes, mantiveram amplo controle sobre suas agendas, o que lhes permitiu a flexibilidade de competir, treinar e monetizar suas carreiras como bem entendessem.

Enquanto a ATP permaneceu focada na implementação de reformas que beneficiassem os jogadores em vários níveis, a PTPA optou consistentemente pela divisão e distração por meio de desinformação em vez do progresso. Cinco anos após sua criação em 2020, a PTPA tem lutado para estabelecer um papel significativo no tênis, então sua decisão de entrar com uma ação legal neste momento não é surpreendente.

Rejeitamos veementemente a premissa das alegações da PTPA, acreditamos que o caso é totalmente infundado e defenderemos vigorosamente nossa posição. A ATP continua comprometida em trabalhar pelos melhores interesses do jogo: em direção ao crescimento contínuo, estabilidade financeira e o melhor futuro possível para nossos jogadores, torneios e fãs.”

A influência de Donald Trump

O momento do processo do PTPA coincide com a mudança de administração na Casa Branca, disseram fontes internas ao jornal britânico The Daily Telegraph . “Não só é provável que a nova administração republicana crie um ambiente mais favorável para ações judiciais antitruste do que os democratas, dado seu desdém pela burocracia, mas o próprio Donald Trump está claramente interessado em desempenhar um papel na arena esportiva”, relatou o veículo.

Desde que retornou ao poder, Trump se encontrou diversas vezes com Yasir Al-Rumayyan, que preside não apenas o campo de golfe LIV, mas também seu financiador, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita. Essas conversas, que também incluíram os golfistas Tiger Woods e Adam Scott, juntamente com o comissário do PGA Tour, Jay Monahan, tinham como objetivo negociar um acordo de paz com ambos os circuitos, algo que ainda não aconteceu.

O Daily Telegraph sugere que Trump vê a crescente disputa entre jogadores de tênis e administradores como "outra disputa obscura na qual ele pode se envolver", comparando-a à disputa de golfe e também a questões geopolíticas mais amplas na Ucrânia e em Gaza. "Para Trump, essas são todas oportunidades de se exibir, independentemente de suas diferentes questões. No entanto, se sua participação ajudará os partidos rivais a chegarem a um acordo é outra questão", disse o relatório.

Além disso, o mesmo veículo britânico destaca que há uma possível conexão pessoal entre Trump e o PTPA por meio de Bill Ackman, o bilionário gestor de fundos que é um dos muitos apoiadores do presidente dos EUA. Acredita-se que Ackman, um entusiasta do tênis, tenha apoiado a PTPA durante seu desenvolvimento.

Até o momento, nenhuma das organizações de tênis processadas pela PTPA comentou o assunto.

